ETV Bharat / state

தமிழ்நாடு உணவுத் துறை காலிப்பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும் - அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் உறுதி

சென்னை தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தன் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து தகவல்களை பகிர்ந்தார்.

உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன்
உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் (TN DIPR)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 7:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு உணவு துறையில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் தமிழ்நாடு தேர்வாணையம் மூலமாக விரைவில் நிரப்பப்படும் என உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் உறுதி அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (த.வெ.க) தலைவர் விஜய் தனி பெரும்பான்மை இடங்களை பெற்றாலும் அறுதி பெரும்பான்மை இல்லாததால் ஆட்சி அமைக்க முடியாத சூழல் இருந்தது. இதனையடுத்து, காங்கிரஸ், வி.சி.க, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவுகளை பெற்று த.வெ.க ஆட்சி அமைத்தது.

இதையடுத்து அனைத்து துறைகளுக்கான அமைச்சர்களும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர். இதில் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கொடுத்த விடுதலை சிறுத்தை கட்சி மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு அமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இரண்டு அமைச்சர் பொறுப்பும் வழங்கப்பட்டது.

அவர்களுக்கான துறைகள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், அமைச்சர்கள் அந்தந்த துறைகளில் இருக்கும் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை மற்றும் ஆய்வு கூட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில் உணவுத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட வெங்கடரமணன், தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறை சார்ந்து அவ்வபோது அரசு அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

ஏற்கனவே, நிலுவையில் உள்ள 4 லட்சம் ரேஷன் அட்டைகள் விண்ணப்பதாரர்களில், தகுதியானவர்களுக்கு விரைவில் ரேஷன் அட்டைகள் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், சென்னை தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், உணவு வழங்கல் துறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை நிரூபிக்க அவ்வப்போது திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என தகவல் தெரிவித்தார்.

மேலும், “தமிழ்நாடு உணவு துறையில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் தமிழ்நாடு தேர்வாணையம் மூலமாக விரைவில் நிரப்படும். அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. தேர்வினை நேர்மையுடன் தவெக அரசு நடத்தும்.

இதையும் படிங்க: கொடைக்கானலில் 4 சுற்றுலாத் தலங்களுக்கு அனுமதி இலவசம்

உணவு வழங்கல் துறையில் ரேஷன் பொருட்கள் தொடர்பான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இனி தனி நபர்களுக்கோ; குறிப்பிட்ட குழுவினருக்கோ வழங்கப்படாது. அனைத்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரல்களும் வெளிப்படைதன்மையுடன் நடத்தப்படும். ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு தரமான பொருட்கள் வழங்கும் நபர்களுக்கு மட்டுமே விநியோக அனுமதி வழங்கப்படும். அதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

வெளிப்படைதன்மையுடன் லஞ்சம் ஊழல் இல்லாமல் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டு சீர்செய்ய உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு சங்கங்கள் வைத்துள்ள கோரிக்கைகள் முதலமைச்சரின் ஆலோசனையோடு படிப்படியாக நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது,” என்று மைச்சர் வெங்கட்ரமணன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

JOBS IN TAMIL NADU FOOD DEPARTMENT
உணவுத்துறை காலிப் பணியிடம்
TAMIL NADU CIVIL SUPPLIES
MINISTER VENKATRAMAN
TN FOOD DEPT VACANCIES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.