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தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய புதிய தலைவராக வி.சிவா நியமனம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது பெரம்பூர் தொகுதியில் வி. சிவா போட்டியிடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவிய நிலையில், அந்தத் தொகுதியில் தமிழக முதல்வர் விஜய் போட்டியிட்டதால் அவருக்கு போட்டியிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

முதல்வருடன் வி. சிவா சந்திப்பு
முதல்வருடன் வி. சிவா சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 8:58 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்திற்கு புதிய தலைவராக தவெக சென்னை வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் வி.சிவா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு கடந்த மே மாதம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது. அதைத் தொடர்ந்து அரசின் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு புதிய தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் (TNHB) புதிய தலைவராக தவெக சென்னை வடக்கு வட மாவட்ட செயலாளர் வி. சிவா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் தலைவராக இருந்த பூச்சி எஸ். முருகன் அளித்த ராஜினாமாவை தமிழக அரசு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இதையடுத்து, சென்னை கொடுங்கையூர் எம்.ஆர் நகரை சேர்ந்த வி. சிவா, தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நியமனம் தொடர்பான G.O.( D ) No 72 அரசாணையை, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அரசு முதன்மைச் செயலாளர் ஆர். கிரிலோஷ் குமார் வெளியிட்டுள்ளார்.

புதிய தலைவருக்கான ஊதியம், சலுகைகள் மற்றும் பிற பணி நிபந்தனைகள் குறித்து தனியாக அரசாணை வெளியிடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வி. சிவா தற்போது வடசென்னை வடக்கு மாவட்ட செயலாளராகவும், தமிழக முதல்வர் விஜயின் பெரம்பூர் தொகுதி பொறுப்பாளராகவும் இருந்து பணியாற்றி வருகிறார். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது பெரம்பூர் தொகுதியில் வி. சிவா போட்டியிடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவிய நிலையில், அந்தத் தொகுதியில் தமிழக முதல்வர் விஜய் போட்டியிட்டதால் அவருக்கு போட்டியிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

அப்போதே வி. சிவாவுக்கு அரசில் அல்லது கட்சியில் முக்கியமான பொறுப்பு வழங்கப்படும் என்ற தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டன. இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் தலைவராக வி. சிவா நியமிக்கப்பட்டிருப்பது, அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள முக்கியமான பொறுப்பாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பார்க்கப்படுகிறது.

ஏற்கெனவே தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவராக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பேச்சாளர் லயோலா மணியை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தார். அந்த வரிசையில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் (TNHB ) புதிய தலைவராக வி. சிவா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

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V SIVA
தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியம்
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