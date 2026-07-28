'முதலமைச்சர் விஜய்யை பார்க்காமல் போக மாட்டேன்' - உ.பி.யில் இருந்து 2,700 கி.மீ. நடந்து வந்த தீவிர ரசிகர் அடம்
"இந்தியாவின் பிரதமராக விஜய் வர வேண்டும். கல்வி, குழந்தைகள் நலன் என இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை சிறப்பாக வழிநடத்தக்கூடிய அனைத்து தகுதிகளும் அவரிடம் உள்ளன" என உ.பி. ரசிகர் அமன் கூறினார்.
Published : July 28, 2026 at 8:12 PM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக உத்தரப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த அவரது ரசிகர் ஒருவர், சுமார் 2,700 கி.மீ தூரம் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு சென்னை வந்துள்ளார். முதலமைச்சரை பார்க்காமல் தான் சென்னையை விட்டு செல்லமாட்டேன் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலிகர் நகரைச் சேர்ந்தவர் அமன். இவர் விஜய்யின் தீவிர ரசிகர் ஆவார். அவரது திரைப்படம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் எங்கு எப்போது ரிலீஸ் ஆனாலும், முதல் நாள் முதல் ஷோவே சென்று அமன் பார்த்துவிடுவாராம்.
இதனிடையே, அரசியலில் குதித்து தேர்தலில் நின்று தமிழக முதலமைச்சராகவே விஜய் ஆகிவிட்டதை அமன் கொண்டாடியுள்ளார். இந்நிலையில், முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள விஜய்யை எப்படியாவது பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆசை அவருக்கு வந்துள்ளது. சாதாரணமாக போய் பார்த்தால் அவரை பார்க்க முடியாது என்பதை உணர்ந்த அமன், உ.பி.யில் இருந்து நடைப்பயணமாக சென்று விஜய்யை பார்த்துவிடலாம் என நினைத்துள்ளார்.
அதன்படி, உ.பி.யில் இருந்து நடக்க தொடங்கியுள்ளார் அமன். இவ்வாறு கடந்த 47 நாட்களாக நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, தெலங்கானா, ஆந்திர பிரதேசம் ஆகிய 6 மாநிலங்களை கடந்து தற்போது சென்னை வந்தடைந்திருக்கிறார் அமன். இவர் நடந்த மொத்த தூரம் எவ்வளவு தெரியுமா? சுமார் 2,700 கிலோமீட்டருக்கும் மேல்.
சென்னைக்கு வந்த அவரை செய்தியாளர்கள் சந்தித்தனர். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தமிழக முதலமைச்சரை பார்ப்பதற்காக உத்தரப் பிரதேசத்தில் இருந்து சென்னை வரை நடந்தே வந்துள்ளேன். விஜய் அவர்களை இந்தியாவின் பிரதமராக பார்க்க நான் விருப்பப்படுகிறேன்.
நான் நடைப்பயணமாக கடந்து வந்த அனைத்து மாநிலங்களிலும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பல லட்சக்கணக்கான தீவிர ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் விஜய் அவர்களை பிரதமராக பார்க்க வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறார்கள்.
சாதி, மதம், ஏழை, பணக்காரர் என்ற எந்தப் பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைவரையும் சமமாக மதிப்பவர் விஜய். கல்வி, குழந்தைகள் நலன் மற்றும் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை சிறப்பாக வழிநடத்தக்கூடிய அனைத்து தகுதிகளும் அவரிடம் உள்ளன. வடஇந்தியாவிலும் அவருக்கு 90% ரசிகர்கள் உள்ளனர்.
அதனால், விஜய் இந்தியாவின் பிரதமராக வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம். சென்னை வந்து ஒரு நாளுக்கும் மேலாகிவிட்டது. விஜய்யைச் சந்திக்க மின்னஞ்சல் அனுப்பியுள்ளேன். மேலும் அவரது நீலாங்கரை இல்லம், பனையூர் அலுவலகத்திற்கும் சென்றேன்.
ஆனால், இதுவரை அவரை சந்திப்பதற்கு அனுமதி கிடைக்கவில்லை. இந்த செய்தி விஜய்யின் கவனத்துக்கு சென்று, அவர் என்னை நேரில் சந்திப்பார் என்ற நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கிறேன். முதலமைச்சர் விஜய்யை பார்க்காமல் நான் சென்னையை விட்டு செல்லமாட்டேன்" என அமன் கூறினார்.