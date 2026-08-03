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இந்திய மாநிலங்களின் ‘மெகா கடன்’| தேசிய அளவில் முதலிடத்தில் தமிழ்நாடு

கோவிட்-19 போன்ற அசாதாரண சூழ்நிலைகளின் போது, மாநிலங்கள் சுகாதார கட்டமைப்புகளுக்காக கூடுதல் செலவுகளை மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவாக, இந்த 3% கடன் வரம்பானது தற்காலிகமாக 4% முதல் 4.5% வரை உயர்த்தி அனுமதிக்கப்பட்டது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 12:48 PM IST

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சென்னை: இந்தியா மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் மற்றும் வலுவான ஒரு உலகளாவிய பொருளாதாரமாக விளங்குகிறது. தற்போது, உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தியின் அடிப்படையில், இந்தியா உலகின் ஆறாவது மிகப் பெரிய பொருளாதாரமாக உள்ளது. மேலும் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாறுவதற்கான பாதையில் மிக வேகமாக முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கிறது.

நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உச்சத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதில் மாநிலங்கள் மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. இதில் மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு, உத்தரப் பிரதேசம், கர்நாடகா மற்றும் குஜராத் ஆகியவை முன்னணி மாநிலங்களாக உள்ளன என்றால் மிகையல்ல.

இந்தநிலையில், நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்கள் வாங்கியுள்ள கடன் மற்றும் நிதி மேலாண்மை குறித்த தேசிய அளவிலான தரவுகளை தேசிய நிதி ஆணையம் அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது. இதில், "உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் பீகார் மாநிலங்கள் குஜராத்தை விட இரு மடங்கு கடனை கொண்டுள்ளன. டெல்லி மிகக் குறைந்த கடனுடன் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விடுகிறது. ஆனால் நாட்டிலேயே அதிகக் கடன் வாங்கிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது" என்ற தகவல் இடம் பெற்றுள்ளது.

அதிக கடனில் உள்ள 3 மாநிலங்கள்
அதிக கடனில் உள்ள 3 மாநிலங்கள் (ETV Bharat)

எந்த மாநிலத்திற்கு அதிக கடன்?

மாநிலங்களின் கடனம் சுமை என்பது இரு முக்கிய அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் அளவிடப்படுகிறது. முதலாவது வாங்கியக் கடன். 2-வது ஒரு மாநிலத்தின் மொத்தக் கடனை, அந்த மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தியுடன் (Gross State Domestic Product - GSDP) ஒப்பிட்டு இந்த விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது. இது தவிர நிதிப் பற்றாக்குறை, வட்டி செலுத்தும் திறன் மற்றும் வருவாய் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட வேறு சில காரணிகளும் கணக்கில் கொள்ளப்படுகின்றன.

மொத்த கடனை பொறுத்தவரை, சுமார் ரூ.9.6 லட்சம் கோடியுடன் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. உத்தரப் பிரதேசம் ரூ.8.6 லட்சம் கோடியுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், மகாராஷ்டிரா ரூ.8.1 லட்சம் கோடியுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் இருப்பதாக தேசிய நிதி ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மாநில உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தியுடன் ஒப்பிடும் விகிதத்தில் அருணாச்சலப் பிரதேசம் அதிக கடன் சுமை கொண்ட மாநிலமாக உள்ளது. வடகிழக்கு மாநிலங்கள் பொதுவாகவே அதிக கடன் சுமை கொண்டவையாகவே உள்ளன. காரணம் இவை மலைப்பிரதேச பகுதிகள் மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் குறைவாக இருப்பதுவே ஆகும்.

மாநிலங்களுக்கான கடன் வரம்பு நிர்ணயிக்கப்படுவது எப்படி?
மாநிலங்களுக்கான கடன் வரம்பு நிர்ணயிக்கப்படுவது எப்படி? (ETV Bharat)

மாநிலங்களுக்கான கடன் வரம்பு எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது?

நிதிப் பொறுப்பு மற்றும் பட்ஜெட் மேலாண்மைச் சட்டத்தின்படி, மாநிலங்கள் தங்களின் நிதிப் பற்றாக்குறையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும். இதன்படி இரண்டு முக்கிய வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன.

பொதுவாக, ஒரு நிதியாண்டில் ஒரு மாநிலம் வாங்கும் புதிய கடன், அந்த மாநிலத்தின் உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தி மதிப்பில் (GSDP) 3% முதல் 3.5%-க்குள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.

மேலும், ஒரு மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த பழைய மற்றும் புதிய கடன்களின் மொத்த மதிப்பு, அந்த மாநிலத்தின் உள்நாடு மொத்த உற்பத்தி மதிப்பில் 28.7% முதல் 30%-க்கு மேல் செல்லக் கூடாது.

ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை மத்திய நிதி ஆணையம், மாநிலங்களின் பொருளாதார நிலையை ஆய்வு செய்து இந்த கடன் வரம்பை மாற்றியமைக்கும்.

கோவிட்-19 போன்ற அசாதாரண சூழ்நிலைகளின் போது, மாநிலங்கள் சுகாதார கட்டமைப்புகளுக்காக கூடுதல் செலவுகளை மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவாக, இந்த 3% கடன் வரம்பானது தற்காலிகமாக 4% முதல் 4.5% வரை உயர்த்தி அனுமதிக்கப்பட்டது.

கடன் அதிகரிக்க என்ன காரணம்?
கடன் அதிகரிக்க என்ன காரணம்? (ETV Bharat)

மாநிலங்களின் கடன் அதிகரிப்பதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன?

  • உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மூலதனச் செலவுகள்: மாநிலங்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியை பெருக்கவும், புதிய தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் மெகா திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டியுள்ளது. நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் அமைத்தல், மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் மற்றும் புதிய தொழிற்பேட்டைகளை உருவாக்குதல் போன்றவை முக்கியமானவை. இதற்கான நிதியை மாநிலங்களின் சொந்த வருவாயிலிருந்து மட்டுமே திரட்ட முடியாது என்பதால், பெருமளவில் கடன் வாங்குகின்றன.
  • பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் நஷ்டம்: மாநில அரசுகளின் கடன் சுமை திடீரென பல லட்சம் கோடியாக உயர்வதற்கு அந்தந்த மாநில அரசு நிறுவனங்களின் நஷ்டமே முதன்மை காரணமாகும். மின்சார வாரியம், அரசுப் போக்குவரத்து கழகங்கள் போன்றவற்றில் அதிக விலைக்கு கொள்முதல், டீசல் விலை உயர்வு, உள்கட்டமைப்புப் பராமரிப்புச் செலவுகள் மற்றும் வட்டிச் சுமையால் ஏற்படும் நஷ்டத்தை இறுதியாக மாநில அரசே ஏற்க வேண்டியுள்ளது.
  • சமூக நலத்திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள்: மகளிர் உரிமைத் தொகை, கட்டணமில்லா பேருந்து பயணம், காலை உணவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள், விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் மற்றும் பல்வேறு மானியங்கள் போன்றவை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தினாலும், மாநில அரசின் 'வருவாய் பற்றாக்குறையை' அதிகரித்து, அன்றாடச் செலவுகளுக்கே கடன் வாங்கும் சூழலை உருவாக்குகின்றன.
  • அன்றாட நிர்வாகச் செலவுகள்: மாநில அரசுகளின் ஒட்டுமொத்த வருவாயில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட தொகை பின்வரும் மூன்று முக்கியச் செலவுகளுக்கே சென்று விடுகிறது. அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியப் பலன்கள் மற்றும் பழைய கடன்களுக்கான வட்டி
  • மத்திய அரசின் நிதிப் பகிர்வு மற்றும் ஜிஎஸ்டி சவால்கள்: மாநிலங்கள் ஈட்டித் தரும் ஒட்டுமொத்த வரி வருவாயில் மத்திய அரசிடம் இருந்து மாநிலங்களுக்கு திரும்பக் கிடைக்கும் நிதிப் பகிர்வு சில மாநிலங்களுக்கு மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு வந்த பிறகு மாநிலங்களின் சொந்த வருவாய் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • எதிர்பாராத பேரிடர்கள் மற்றும் அவசரச் செலவுகள்: புயல், வெள்ளம், வறட்சி போன்ற இயற்கைப் பேரிடர்களின் போது உடனடியாக பெரிய தொகையை நிவாரணப் பணிகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டியுள்ளது. மத்திய அரசிடமிருந்து பேரிடர் நிதி வரத் தாமதமாகும் போது, மாநில அரசுகள் உடனடியாக சந்தையிலிருந்து (RBI மூலம்) கடன் திரட்டுகின்றன.

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை கூறுவது என்ன?

தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையின் முக்க அம்சங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையின் முக்க அம்சங்கள் (ETV Bharat)

இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு ஜூன் 16, 2026 அன்று மாநிலத்தின் நிதி நிலைமை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டது. இதனை மாநில நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் வெளியிட்டார்.

210 பக்கங்கள் கொண்ட கொண்ட அந்த விரிவான அறிக்கை, கடந்த 5 ஆண்டு கால நிதி மேலாண்மையை முழுமையாக ஆய்வு செய்து தயாரிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெள்ளை அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்

  1. ஒட்டுமொத்த கடன் சுமை ரூ. 13.18 லட்சம் கோடி: மாநில அரசின் பட்ஜெட் கணக்குகளில் காட்டப்படும் நேரடி கடன் மட்டுமின்றி, அரசு உத்தரவாதம் அளித்து வாங்கிய பிற கடன்களையும் சேர்த்தால் தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த கடன் ரூ. 13,18,000 கோடி. இதில் நேரடி கடன் ரூ. 10.71 லட்சம் கோடி. இது மட்டுமல்லாமல், பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்காக அரசு உத்தரவாதம் அளித்து வாங்கிய கடன்கள் சுமார் ரூ. 2.47 லட்சம் கோடி.
  2. தனிநபர் கடன் சுமை ரூ. 1.29 லட்சம்: வெள்ளை அறிக்கையின் மிக முக்கியமான மற்றும் கவலைக்குரிய அம்சம் தனிநபர் கடன் சுமையாகும். தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய மக்கள்தொகை கணக்கீட்டின்படி பார்த்தால், மாநிலத்தில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையின் தலையிலும் சராசரியாக ரு.1,29,000 மறைமுக கடன் சுமை உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தனிநபர் கடன் சுமை மிக வேகமாக அதிகரித்துள்ளதாக வெள்ளை அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
  3. வருவாயை விழுங்கும் வட்டி: மாநில அரசு வாங்கியுள்ள கடன்களுக்காக செலுத்த வேண்டிய வட்டித் தொகை மட்டுமே ஆண்டுக்கு ரு.67,050 கோடி என்ற புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் பொருள், அரசு வசூலிக்கும் ஒட்டு மொத்த வரி வருவாயில் சுமார் 15% முதல் 20% வரை புதிய திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியாமல், பழைய கடன்களுக்கு வட்டி கட்டுவதற்கே செலவழிக்கப்படுகிறது.
  4. பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் நஷ்டம்: தமிழ்நாட்டின் இந்த நிதி நெருக்கடிக்கு மிக முக்கியக் காரணம், அரசுக்கு சொந்தமான பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து சந்தித்து வரும் நஷ்டமாகும். இதில் முதன்மையானது மின்சார வாரியம். முறையற்ற மின்கொள்முதல், வட்டிச் சுமை மற்றும் நிர்வாகச் சீர்கேடுகளால் மின்சார வாரியத்தின் ஒட்டுமொத்த கடன் மற்றும் இழப்புகள் பல லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ளதாக வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2-வது இடத்தில் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் உள்ளன. டீசல் விலை உயர்வு, கட்டணமில்லா பேருந்து பயணங்களுக்கான மானியம் போன்ற காரணங்களால் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களும் கடுமையான நிதி நெருக்கடியை சந்தித்து வருவதாக வெள்ளை அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
  5. வருவாய் பற்றாக்குறை மற்றும் மூலதனச் செலவு: பொருளாதார விதிகளின் படி, கடன் வாங்கி அதனை உள்கட்டமைப்புகளில் முதலீடு செய்தால் வருமானம் பெருகும். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அன்றாட செலவுகளுக்காக (அரசு ஊழியர் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் மானியங்கள்) கடன் வாங்கும் நிலை அதிகரித்துள்ளது. வருவாய் பற்றாக்குறை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், புதிய சாலைகள், பாலங்கள், மருத்துவமனைகள் போன்ற உள்கட்டமைப்புகளுக்கான 'மூலதனச் செலவு' கணிசமாகக் குறைந்துள்ளதாக வெள்ளை அறிக்கை கவலை தெரிவிக்கிறது.

நிதிச் சீர்திருத்தத்திற்கான பரிந்துரைகள்

தமிழ்நாடு அரசின் வெள்ளை அறிக்கையில் உள்ள பரிந்துரைகள் விவரம்
தமிழ்நாடு அரசின் வெள்ளை அறிக்கையில் உள்ள பரிந்துரைகள் விவரம் (ETV Bharat)

இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க வெள்ளை அறிக்கை சில முக்கிய பரிந்துரைகளையும் முன்வைத்துள்ளது.

டாஸ்மாக் மற்றும் பத்திரப்பதிவு வருவாய்களை தாண்டி புதிய தொழில் முதலீடுகள் மூலம் வணிக வரி வருவாயை அதிகரிக்க வேண்டும்.

மின்சார வாரியம் மற்றும் போக்குவரத்துக் கழகங்களில் தேவையற்ற செலவினங்களை குறைத்து, அவற்றை லாபகரமாக மாற்றுவதற்கான கடுமையான நிதி ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.

தகுதியுடைய ஏழை எளிய மக்களுக்கு மட்டுமே அரசின் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் போன்ற பரிந்துரைகளையும் வெள்ளை அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

தேசிய அளவில் ஒப்பிடுகையில் தமிழ்நாட்டின் மாநில உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தி திறன் வலுவாக இருந்தாலும், இந்த ரூ. 13.18 லட்சம் கோடி கடன் மற்றும் ரு. 67,050 கோடி வட்டிச் சுமை என்பது அலட்சியப்படுத்தக் கூடியது அல்ல. தற்போதைய தவெக அரசு வெளியிட்டுள்ள இந்த வெள்ளை அறிக்கை, மாநிலத்தின் நிதி நிலைமையை மீட்டெடுக்க உடனடியாக கடுமையான 'நிதி ஒழுங்கு' நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்தியுள்ளது.

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