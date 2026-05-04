உத்திரமேரூர் தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: உத்திரமேரூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் க.சுந்தர், அதிமுக தரப்பில் பெ.மகேஷ் குமார்(பாமக), நாதக-வின் மரம் மாசிலாமணி, தவெக சார்பில் முனிரத்தினம் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:34 AM IST
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் தொகுதியில், திமுக வேட்பாளர் க.சுந்தர் ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்வாரா? அல்லது அதிமுக வேட்பாளர் கைப்பற்றுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி வெற்றி பெற்று வந்துள்ளன. இந்த தொகுதியின் எம்எல்ஏ க.சுந்தர், இதுவரை 5 முறை(1989, 1996, 2006, 2016, 2021) இந்த தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
2001-இல், திமுக வேட்பாளர் க.சுந்தரை அதிமுக வேட்பாளர் வி.சோமசுந்தரம் 27,622 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2006இல், அதிமுக வேட்பாளர் வி.சோமசுந்தரத்தை திமுக வேட்பாளர் க.சுந்தர் 12,016 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2011இல், திமுக வேட்பாளர் பொன்.குமாரை அதிமுக வேட்பாளர் பி.கணேசன் 13,766 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
அதிமுக வசம் இருந்த உத்திரமேரூர் தொகுதியை 2016-இல் திமுக கைப்பற்றியது. மீண்டும் போட்டியிட்ட அதிமுக எம்எல்ஏ பி.கணேசனை திமுக வேட்பாளர் க.சுந்தர் 12,156 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2021 தேர்தலிலும் திமுகவே வெற்றி பெற்றது. திமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட க.சுந்தர், அதிமுக வேட்பாளர் வி. சோமசுந்தரத்தை 1,622 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2026 தேர்தல் நிலவரம்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக சார்பில் மீண்டும் க.சுந்தர் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக கூட்டணி சார்பில் பாமக வேட்பாளர் பெ. மகேஷ் குமார் போட்டியிடுகிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் முனிரத்தினம் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி மரம் மாசிலாமணி என்பவரும் போட்டியிடுகிறார்கள். இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,46,177 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.