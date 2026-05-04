ஊத்தங்கரை தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஊத்தங்கரை தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் ஆர். குப்புசாமி, அதிமுக சார்பில் டி.எம் தமிழ்செல்வம், தவெக சார்பில் என்.இளையராஜா, நாதக சார்பில் மேகலா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:05 AM IST
ஊத்தங்கரை (கிருஷ்ணகிரி): தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ளது. ஊத்தங்கரை தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்ற நிலவரம் குறித்து பார்க்கலாம்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23ஆம் நடைபெற்ற நிலையில், இன்னும் சற்று நேரத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக இருக்கின்றன. சில தொகுதிகள் விஐபி தொகுதிகளாகவும், நட்சத்திர தொகுதிகளாகவும் மக்களின் கவனத்தை பெற்றிருந்தாலும், அனைத்து தொகுதிகளின் வெற்றிதான் ஒரு கட்சியின் ஒட்டுமொத்த வெற்றியை தீர்மானிக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஊத்தங்கரை தொகுதியானது மாம்பழத்திற்கு பெயர்பெற்றது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கே மாம்பழ நகரம் என்ற பெயர் வந்ததற்கு இந்த தொகுதியின் மாம்பழ விளைச்சல் தான் முக்கிய காரணம். இங்கிருந்து தான் பெங்களூரு உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களுக்கு மாம்பழங்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
தொகுதி சீரமைப்பின்போது அரூர் தொகுதியிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, தனித்தொகுதியாக ஊத்தங்கரை தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை இத்தொகுதி 2011இல் சந்தித்தது
ஊத்தங்கரை தொகுதியில் வன்னியர் சமூகம் 28 சதவீதமும், ஆதிதிராவிடர் சமூகம் 18 சதவீதமும், வெள்ளாள கவுண்டர் சமூகம் 12 சதவீதமும், நாயுடு சமூகம் 8 சதவீதமும், நாடார் சமூகம் 7 சதவீதமும், இஸ்லாமியர்கள் 5 சதவீதமும் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களை தவிர, இதர சமூகத்தினர் 10 சதவீதம் பேர் உள்ளனர்.
2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் இத்தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிற காங்கிரஸ் சார்பில் ஆர். குப்புசாமி என்பவரும், அதிமுக சார்பில் டி.எம் தமிழ்செல்வம் என்பவரும், தவெக சார்பில் என். இளையராஜா என்பவரும், நாதக சார்பில் மேகலா என்பவரும் போட்டியிடுகின்றனர். இவர்கள் உட்பட மொத்தம் 13 வேட்பாளர்கள் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டுள்ளனர்.
ஊத்தங்கரை தொகுதியில் மொத்தம் 2,33,500 வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில், நடந்து முடிந்த தேர்தலில் 86.03% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இது கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலை விட அதிகம்.
இந்த தொகுதியில் கடந்த தேர்தலில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த டி.எம் தமிழ்ச்செல்வம் வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், இந்த முறையும் அவரையே நிறுத்தியுள்ளது அதிமுக. 2016ஆம் ஆண்டும் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட என். மனோரஞ்சிதம் வெற்றி பெற்றிருந்தார். அதற்கு முந்தைய தேர்தலிலும் அவரே தான் வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
இப்படி முந்தைய தேர்தல்கள் அனைத்திலும் வெற்றிபெற்று அதிமுகவின் கோட்டையாக திகழ்கிற ஊத்தங்கரை தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
|ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|டி.எம் தமிழ்ச்செல்வம்
|அதிமுக
|2016
|என். மனோரஞ்சிதம்
|அதிமுக
|2011
|என். மனோரஞ்சிதம்
|அதிமுக