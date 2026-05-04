உசிலம்பட்டி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026 இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் மகேந்திரன், காங்கிரஸ் சார்பில் சரவணக்குமார் நாதக சார்பில் அபிராமி தனபால், தவெக சார்பில் விஜய் மகாலிங்கம் போட்டியிடுகின்றனர்

உசிலம்பட்டி பேருந்து நிலையம்
உசிலம்பட்டி பேருந்து நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 4, 2026 at 12:16 AM IST

மதுரை (உசிலம்பட்டி): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில் உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். மதுரை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி தேனி நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் அமைந்துள்ளது. இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெறப் போவது யார் என்று அறிய மக்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர். விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வர்த்தகத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மக்கள் இத்தொகுதியில் அதிகம் வசிக்கின்றனர்.

இந்த தொகுதியில் 1,32,351 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,33,833 பெண் வாக்களர்களும், 8 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,66,192 பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர். ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், உசிலம்பட்டி தொகுதியில் 82.95 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. கடந்த முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் 74.35 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.

உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் மகேந்திரன், காங்கிரஸ் சார்பில் சரவணக்குமார், நாதக சார்பில் அபிராமி தனபால், தவெக சார்பில் விஜய் மகாலிங்கம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். மேலும் சிறப்பம்சமாக காங்கிரஸ் கட்சி 49 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த தொகுதியில் களம் காண்கிறது. உசிலம்பட்டி தொகுதியில் கடந்த இரண்டு தேர்தல்களில் அதிமுக தொடர் வெற்றிகளை பெற்றுள்ளது. இம்முறை காங்கிரஸ் கட்சி பெற தீவிர தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். அதன்படி, யார் வெற்றி பெற்றாலும் வாக்கு வித்தியாசம் பெரிய அளவில் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதி கடந்த 1957ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட நிலையில், திமுக ஒரு முறை, அகில இந்திய ஃபார்வர்டு ப்ளாக் கட்சி அதிகபட்சமாக 8 முறை, அதிமுக 4 மூறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்களில் அதிமுக வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், வாக்கு வித்தியாசம் குறைவாகவே இருந்துள்ளது. கடந்த முறை திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கதிரவனை 7,477 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுகவின் ஐயப்பன் தோற்கடித்தார். இம்முறை மக்களிடையே நன்மதிப்பை பெற்றுள்ள அதிமுக வேட்பாளர் மகேந்திரன், உசிலம்பட்டியை தக்க வைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.

உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2021 ஐயப்பன் அதிமுக
2016 நீதிபதி அதிமுக
2011 கதிரவன் அகில இந்திய ஃபார்வர்டு பிளாக் கட்சி

