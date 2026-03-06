எனது மகளின் கடின உழைப்புக்கு கடவுள் தந்த பரிசு இது: யுபிஎஸ்சி தேர்வில் 2ஆம் இடம் பிடித்த ராஜேஸ்வரியின் தாயார் பேட்டி
உன்னுடைய இலக்கு உயர்வானதாக இருந்தால்தான் அதை நோக்கி நாம் செல்ல முடியும் என்ற அப்துல்கலாம் வரிகள்தான் ராஜேஸ்வரிக்கு உத்வேகத்தைத் தந்துள்ளது என தாயார் நாகராணி கூறினார்.
Published : March 6, 2026 at 10:53 PM IST
மதுரை: எனது மகளின் கடின உழைப்புக்கு கடவுள் தந்த பரிசு இது என்று யுபிஎஸ்சி தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் 2ஆம் இடம் பிடித்த ராஜேஸ்வரியின் தாயாரும், முனைவருமான நாகராணி தெரிவித்தார்.
2025ஆம் ஆண்டிற்கான சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு முடிவுகளை மத்திய அரசின் பணியாளர் தேர்வாணையம் இன்று வெளியிட்டது. அந்தத் தேர்வு எழுதியவர்களில் 958 பேர் சிவில் சர்வீஸ் பணிகளுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதில், மதுரை நாகமலைப் புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி அகில இந்திய அளவில் 2ஆம் இடம் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டியில் கே.வி.எலக்ட்ரிகள்ஸ் எனும் பெயரில் ராஜேஸ்வரியின் தந்தை முருகதாஸ் கடை நடத்தி வருகிறார். தாயார் முனைவர் நாகராணி, மதுரை நாகமலையில் உள்ள எஸ்விஎன் கல்லூரி கணிதவியல் துணையில் இணைப் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார். ராஜேஸ்வரியின் தம்பி குமாரசெல்வன் எம்பிபிஎஸ் முடித்துள்ளார்.
மதுரை நாகமலையில் உள்ள ராஜேஸ்வரியின் வீட்டில் அவரது தாயார் முனைவர் நாகராணியை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்காக சந்தித்து பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "இந்த அருமையான தருணத்தை கொடுத்த கடவுளுக்கும், பிரபஞ்சத்துக்கும், என்னை சுற்றியும் உள்ள நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றியை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய மகளின் கடின உழைப்புக்கு கடவுள் கொடுத்த பரிசாகவே இதனை எண்ணுகிறேன். மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
ஐஏஎஸ் பதவியே இலக்கு
கடந்த 2018இல் எனது மகள் ராஜேஸ்வரி டிகிரி முடித்தார். கல்லூரி முடித்த கையோடு உடனடியாக ஆபிசர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடெமியில் சேர்த்துவிட்டோம். ஏனென்றால், ஐஏஎஸ்தான் படிக்க வேண்டும் என்பதே அவரது இலக்காக இருந்தது. ஒரே ஆண்டில் முதல் முறையிலேயே முதன்மைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார். முன் தயாரிப்பு இல்லாமல் இறுதித் தேர்வு எழுதக்கூடாது என முடிவெடுத்து அதனைத் தவிர்த்து, முழுவதுமாக பயிற்சியில் இறங்கினார்.
தொடர்ந்து முயன்றார். இடையில் கரோனா பெருந்தொற்றும், அவரது தந்தையாருக்கு உடல்நலமும் குன்றியிருந்தது. அந்த இடையூறுகளையெல்லாம் தாண்டினார். கடினமான உழைப்பு அவரிடம் இருந்தது. எந்த ஒரு சூழலிலும் தனது படிப்பை விடாமல் முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தார்.
இதற்கிடையே, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வும் எழுதினார். அதற்கு நேர்முகத் தேர்வுக்கு அழைப்பும் வந்தது. விருப்பமில்லை என்று தெரிவித்துவிட்டார். பிறகு குரூப் 1 தேர்வெழுதி, தமிழ்நாடு அளவில் 11ஆம் இடத்தில் வெற்றி பெற்று, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உதவி ஆட்சியராக பணியில் சேர்ந்தார். தற்போது தலைமைச் செயலகத்தில் பயிற்சி பெற்று வருகிறார்.
உதவி ஆட்சியர் பணியில் இருக்கும்போதே ஊதியமற்ற விடுப்பு எடுத்துக் கொண்டு, யுபிஎஸ்சிக்கு கடும் பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தார். அதன் விளைவாக இந்திய அளவில் 2ஆம் ஆளாக தேர்வு பெற்றுள்ளார். ஒரு தாயாக இதைவிட மகிழ்ச்சியான தருணம் வேறு என்ன இருக்க முடியும்?
ராஜேஸ்வரியின் படிப்புக்காக எனது குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் மிகவும் ஒத்துழைப்பு தந்தனர். என்னுடைய கணவர் குழந்தைகளின் படிப்புக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் தருவார். திருமணத்திற்குப் பிறகு என்னையும் படிக்க வைத்து, பேராசிரியராக உயர்த்தியவர் அவர்தான். ஆகையால் பிள்ளைகளின் படிப்பின் மீது அவருக்கு அளவு கடந்த அக்கறையும் ஆர்வமும் இருந்தது.
பெரியவர்கள் சொல்லும் ஆலோசனைகளை உடனடியாக உள்வாங்கி அதற்கு உரிய மரியாதை தருவதில் ராஜேஸ்வரி சிறந்தவர். இதனை என்னுடைய மகள் என்பதற்காக நான் கூறவில்லை. தனக்காக பிறரை கஷ்டப்படுத்திவிடக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருப்பார். செய்கின்ற வேலை எதுவாக இருந்தாலும் அதில் தனி நேர்த்தி இருக்கும்.
'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் வாயிலாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் ரூ.7,500 பரிசு பெற்றதை மிகவும் பெருமையோடு பேசினார். அந்த சமயம், எனது கணவர், மகள் ராஜேஸ்வரியிடம் 'நீ அடுத்த முறை பிரதமரிடம் பரிசு வாங்குவாய்' என்று உற்சாகப்படுத்தினார். அது பலித்துவிட்டது.
உத்வேகம் தந்த அப்துல்கலாம் வரிகள்
அவரது கடுமையான உழைப்பினால்தான் தற்போது இந்திய அளவில் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் 2-ஆவது இடம் பெற்று சாதித்துள்ளார். உன்னுடைய இலக்கு உயர்வானதாக இருந்தால்தான் அதை நோக்கி நாம் செல்ல முடியும் என்ற அப்துல்கலாம் வரிகள்தான் அவருக்கு உத்வேகத்தைத் தந்துள்ளது.
தொடர்ந்து உழையுங்கள்... பெற்றோர்களின் பேச்சைக் கேளுங்கள்... பெற்றோரைத் தவிர உங்கள் மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் எவரும் இல்லை என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள். குழந்தைகளுக்காகவே வாழ்கின்றவர்கள்தான் பெற்றோர்கள்" என நாகராணி பெருமிதத்துடன் கூறினார்.