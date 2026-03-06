ETV Bharat / state

கிராமப்புற மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த பாடுபடுவேன்:யுபிஎஸ்சி தேர்வில் 2ஆம் இடம் பிடித்த ராஜேஸ்வரி உறுதி

'நான் முதல்வன்' திட்டத்தில் வழங்கப்படும் நிதி எனக்கு பேருதவியாக இருந்தது. முதல்நிலை தேர்வுக்கே மாதம் ரூ. 7500 தருகிறார்கள். இது மாணவர்கள் சுயமாக படிப்பதற்கான நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது என ராஜேஸ்வரி கூறினார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 6, 2026 at 10:23 PM IST

சென்னை: "நானும் ஒரு கிராமத்தில் இருந்து வந்தவள்; அவர்களின் கஷ்டம் எனக்கு தெரியும்; எனவே நான் அதிகாரத்திற்கு வந்தால் கிராமப்புற மக்களின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுவேன்" என்று யுபிஎஸ்சி தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் 2ஆம் இடம் பிடித்த ராஜேஸ்வரி தெரிவித்தார்.

கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற யுபிஎஸ்சி தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகின. பல லட்சம் மாணவர்கள் எழுதிய இந்த தேர்வில் 958 பேர் மட்டுமே தேர்ச்சி பெற்றனர். இதில் தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக, மதுரையை சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி அகில இந்திய அளவில் 2வது இடத்தை பிடித்தார்.

இதில் சிறப்பு என்னவென்றால், இவர் ஏற்கனவே கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று திண்டுக்கல் துணை ஆட்சியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்நிலையில், பணியில் இருக்கும் போதே படித்து, தற்போது யுபிஎஸ்சி தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் 2ஆம் இடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்திருக்கிறார். அதேபோல, சென்னையை சேர்ந்த ராஜா மொகைதீன் 7ஆம் இடமும் பிடித்தனர்.

இந்நிலையில், அகில இ்ந்திய அளவில் 2ஆம் இடம்பிடித்த மதுரையைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரியை சந்தித்து பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டியை சேர்ந்தவள் நான். 2018-ல் சென்னை அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தில் மின்பொறியியல் படிப்பை முடித்தேன். எனது தாய் நாகராணி கல்லூரி பேராசிரியராக இருக்கிறார். தந்தை முருகதாஸ் இருசக்கர வாகன உதிரி பாகங்கள் கடை வைத்துள்ளார்.

நான் 2018ம் ஆண்டு முதல் குடிமைப்பணிக்கு தயாராகி வந்தேன். கடந்த 2024ம் ஆண்டு நடைபெற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வில் முதலிடம் பிடித்து, திண்டுக்கல் துணை ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றேன். ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வர வேண்டும் என்பதே என் லட்சியம். எனவே, யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்காக படித்தேன். இப்போது அகில இந்திய அளவில் 2வது இடத்தை பிடித்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.

'நான் முதல்வன்' திட்டத்தில் கொடுக்கப்படும் நிதி மற்றும் பயிற்சி எனக்கு பேருதவியாக இருந்தது. முதல்நிலை தேர்வுக்கே மாதம் ரூ. 7500 கொடுக்கிறார்கள். இது மாணவர்கள் சுயமாக படிப்பதற்கான நம்பிக்கையை தருகிறது. முதன்மை தேர்வுக்கு இலவசமாக தங்கி படிக்கும் வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள். எனவே, படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த முடிந்தது.

நான் கிராமப்புறத்தில் இருந்து வந்த பெண். எனவே, கிராமப்புற மாணவர்களின் கஷ்டம் எனக்கு தெரியும். அதனால் நான் அதிகாரத்திற்கு வந்தால், கிராமப்புற மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்த பாடுபடுவேன். மத்திய, மாநில அரசின் திட்டங்களை கிராம மக்களுக்கும் கொண்டு சேர்ப்பேன்.

நான் திண்டுக்கல் துணை ஆட்சியராக இருந்த போது பெற்ற பயிற்சியும், எனது ஆட்சிப் பணிக்கு உதவியாக இருக்கும். பணியில் உள்ளவர்களுடன் அனுசரித்து செல்லும் போது தான் சாதிக்க முடியும். அகில இந்திய அளவில் 2 வது இடம் பெற்றுள்ளதால் தமிழ்நாட்டிலேயே பணிக் கிடைக்கும்" என முகத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்க கூறினார் ராஜேஸ்வரி.

இதையடுத்து, அகில இந்திய அளவில் 439வது இடத்தை பிடித்த கிருபாகரனை சந்தித்தோம். அவர் கூறுகையில், "எனது சொந்த ஊர் காஞ்சிபுரம். சி.ஏ. படித்துள்ளேன். எனக்கு திருமணம் ஆகி 2 குழந்தைகள் உள்ளனர். மின்சார வாரியத்தில் இளநிலை உதவியாளராக பணியில் இருந்தேன். அரசுப் பணிக்கு சென்று சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக 8 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து படித்து தேர்ச்சி பெற்றுள்ளேன்.

எனது குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பின் காரணமாக சாதிக்க முடிந்தது. மேலும், குடிமைப் பணி நிறுவனத்தில் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சியும்,. நிதியுதவியும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது" என கிருபாகரன் கூறினார்.

தமிழ் வழியில் தேர்வு எழுதி 585-வது இடத்தை பிடித்த அருண்குமார் கூறுகையில், "தருமபுரி மாவட்டத்தில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்தப்பின்னர், கல்லூரிப் படிப்பை சென்னையில் படித்தேன். அதன் பின்னர், அகில இந்திய குடிமைப்பணி பயிற்சி நிறுவனத்தில் சேர்ந்து படித்தேன். இங்கு அளிக்கப்பட்ட பயிற்சியின் காரணமாக தற்பொழுது தேர்ச்சி பெற்றுள்ளேன்" எனக் கூறினார்.

இந்நிலையில், சென்னை கிரின்வேஸ் சாலையில் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு அரசின் அகில இந்திய குடிமைப்பணி பயிற்சி நிறுவனத்தில் படித்த பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் 56 பேர் தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர். இதுகுறித்து அதன் முதல்வர் சங்கரசரவணனிடம் பேசினோம். ஈடிவி பாரத்திற்கு அவர் அளித்த சிறப்பு பேட்டி:

தமிழ்நாடு அரசின் அகில இந்திய குடிமைப்பணி பயிற்சி நிறுவனத்தில் தங்கிப்படித்த மாணவர்கள் 39 பேரும்,'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் கீழ் உதவித் தொகையை பெற்று பயின்ற மாணவர்கள் 17 பேரும் என மொத்தம் 56 பேர் இந்தாண்டு தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். கடந்த 2024ம் ஆண்டில் 50 பேர் இந்திய குடிமைப்பணித் தேர்வில் தகுதிப்பெற்ற நிலையில், நடப்பாண்டில் அகில இந்திய அளவில் 2 வது இடத்தை ராஜேஸ்வரி பிடித்து சாதனைப் படைத்துள்ளார்.

தரவரிசைப் பட்டியலில் 7வது இடத்தை பெற்ற மாணவர் ராஜா முகைதீன் 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தில் நிதியுதவி பெற்று படித்தவர். இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வை எதிர்கொள்வதற்கான அனைத்து பயிற்சிகளையும் நாங்கள் வழங்குகிறோம். போட்டித் தேர்வு நடத்தி, அதன் மூலம் மாணவர்களை தேர்வு செய்து பயிற்சி அளிக்கிறோம். இந்த முறை பல மாணவர்கள் யுபிஎஸ்சி தேர்வினை தமிழ் வழியிலும் எழுதி சாதனை படைத்துள்ளனர்" என சங்கர சரவணன் தெரிவித்தார்.

