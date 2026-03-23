வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பேசி வீடியோ: தவெக ஆதரவாளர் மீது குவியும் புகார்கள்
செல்போன் கடை உரிமையாளரான விஜய், வன்முறையை தூண்டும் விதத்தில் வீடியோ வெளியிட்டு வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக காவல்நிலையத்தில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 23, 2026 at 12:50 PM IST
தூத்துக்குடி: வன்முறையை தூண்டும் விதத்தில் தவெக ஆதரவாளர் தொடர்ந்து வீடியோ வெளியிட்டு வருவதால், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே உள்ள நாலாட்டின்புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விஜய். இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆதரவாளராக இருந்து வருகிறார். மேலும், கிருஷ்ணா நகரில் செல்போன் கடையையும் நடத்தி வருகிறார். கடையின் உட்பகுதி மற்றும் வெளிப்பகுதிகளில் நடிகர் விஜய்யின் விதவிதமான புகைப்படங்கள், தவெக கட்சிக்கொடி, புகைப்படம் மற்றும் டிஜிட்டல் போர்டுகளையும் அவர் வைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், தற்போது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளதால், காவல்துறையினர் அவரது கடைக்கு வெளியே இருந்த டிஜிட்டல் போர்டுகளை அகற்றினர். அதுமட்டுமின்றி, கட்சிக் கொடியுடன் விஜய் இருந்த புகைப்படங்களையும் மறைத்தனர். மேலும், இது தொடர்பாக கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலையத்தில் விஜய் மீது வழக்கும்ப்பதிவும் செய்யப்பட்டது.
இந்த சூழ்நிலையில், செல்போன் கடை உரிமையாளர் விஜய், தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் காவல் துறையினர் தனது கடையில் இருந்த போர்டுகளை அகற்றியது பற்றி சில வீடியோக்களை வெளியிட்டார்.
அதில், "காவல்துறையினர் தெரிவித்து இருந்தால் அதை நானே அகற்றி இருப்பேன். வேறு புகைப்படங்களை வைத்திருந்திருப்பேன். எனது கடையில் உள்ள ஸ்டிக்கரில் இருப்பது எனது புகைப்படம் தான். தூரத்தில் இருந்து பார்த்தால் அது விஜய் போன்று தெரியும். அருகில் வந்து பார்த்தால் தான் நான் என்று புரியும். நானும், அண்ணன் (விஜய்) லுக்கில் தான் இருப்பேன். நான் ஒன்றும் சி.எம் வேட்பாளர் கிடையாது, அந்த புகைப்படத்தை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
என்னுடைய பெயரும் விஜய் தான். எங்கள் ஊரில் என்னை செல்லமாக தளபதி என்று சொல்வார்கள். போலீசார் என் கடையில் இருந்து புகைப்படங்கள் அகற்றப்படுவதை யாரெல்லாம் வெளியே இருந்து பார்த்து சிரித்தார்களோ, என் வீடியோவை பார்த்து ரசித்தார்களோ அவங்க சாவு கொடுமையாக இருக்கும். அவர்களுக்கு நல்ல சாவே வராது, எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள்" என அதில் பேசியிருந்தார்.
மற்றொரு வீடியோவில், "எங்க ஊரில் சில அதிமுக திமுக நிர்வாகிகள் கட்சி சின்னத்தை கையில் பச்சை குத்தியுள்ளனர். அவங்க கையில் உள்ள பச்சையை பார்த்து யாரும் ஓட்டு போட்டு விடக் கூடாது. தேர்தல் முடியும் வரை அவர்கள் கையை வெட்டி விடுங்கள். தேர்தல் முடிந்த பிறகு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்து கொள்ளுங்கள்" என்றும் கூறியுள்ளார்.
மற்றொரு வீடியோவில், "எனது கடை நன்றாக இருக்கிறது. சிலருக்கு என்னுடைய வளர்ச்சி பிடிக்கவில்லை. போலீசார் என்னுடைய கடையின் பேனர்களை கிழித்த போது, சிலர் ரோட்டில் நின்று பார்த்து சிரித்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனாங்க. அது எனக்கு பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஏற்கனவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நாள்தோறும் அழுது கொண்டு தான் இருக்கிறேன். திமுக, அதிமுக என எந்த கட்சி குறித்தும் நான் தவறாக வீடியோ போட்டது கிடையாது. காவல்துறை சொல்லியிருந்தால் நானே அகற்றி வேறு புகைப்படங்களை வைத்திருப்பேன். ஆனால், உடைத்து எடுத்துப் போகும் போது தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. நான் எடுத்து விடுகிறேன் என்று கூறியும் காவல்துறை கேட்கவில்லை" என்று கூறியுள்ளார்.
வன்முறையை தூண்டும் விதத்தில் மொபைல் கடை உரிமையாளர் விஜய் வீடியோ வெளியிட்டு வரும் நிலையில், இதுதொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. போலீசார் இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.