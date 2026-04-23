வாக்களிக்க வந்த இளைஞருக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி; 'சர்கார்' பாணியில் உரிமையை நிலைநாட்டிய இளைஞர்
Published : April 23, 2026 at 10:59 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜாபேட்டையில் 'சர்கார்' பட பாணியில் தனது வாக்கு ஏற்கெனவே செலுத்தப்பட்டுவிட்டதை அறிந்த இளைஞர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். பின்னர் அதே பட பாணியில் தனது ஜனநாயக வாக்குரிமையை அவர் நிலைநாட்டினார்.
விஜய் நடித்த சர்கார் படத்தில் வெளிநாட்டில் இருந்து வரும் நாயகனின் வாக்கை மற்றொருவர் செலுத்தி விட்டதால் தனது வாக்கை உறுதி செய்வதற்கு சட்டப் போராட்டம் நடத்தி, மீண்டும் தனது வாக்கை நாயகன் செலுத்துவார்.
அதுபோன்ற ஒரு சம்பவம், ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட வாலாஜாபேட்டை நகராட்சியின் 19-வது வார்டில் இன்று வாக்குப்பதிவின்போது நிகழ்ந்துள்ளது.
இதையும் படிங்க.. 5 வாக்காளர்களே உள்ள தேனி மலைக் கிராமத்திற்கு தனி வாக்குச்சாவடி; ஆர்வமுடன் வாக்களித்த நால்வர்
வாலாஜாபேட்டை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடிக்கு பாலசுப்பிரமணியம் என்பவர் தனது குடும்பத்தினருடன் வாக்களிப்பதற்கு ஆர்வமாக வந்துள்ளார். அவர் தனது பூத் சிலிப்பை தேர்தல் அலுவலர்களிடம் கொடுத்தபோது, அதனை வாங்கிப் பார்த்த அலுவலர்கள், அவருடைய பெயரில் ஏற்கெனவே வாக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பாலசுப்பிரமணியம், தேர்தல் அலுவலர்களுடன் வாக்குவாதம் செய்தார். பின்னர், தனது வாக்குரிமையை உறுதிசெய்யும் வரை வாக்குச்சாவடியை விட்டு வெளியேறமாட்டேன் எனக் கூறி, வாக்குச்சாவடிக்கு உள்ளேயே அவர் அமர்ந்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, தேர்தல் அதிகாரிகள் உடனடியாக அங்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்னர், ஆவணங்களை ஆய்வு செய்த பிறகு, தேவையான நடைமுறைகள் மற்றும் மேலதிக ஆய்வுகளுக்குப் பின் டெண்டர் வாக்கு முறையில் அவரை வாக்களிக்க தேர்தல் அலுவலர்கள் அனுமதி அளித்தனர்.
இதையடுத்து, பாலசுப்பிரமணியம் தனது வாக்கை செலுத்தி தனது ஜனநாயக உரிமையை நிலைநாட்டினார். ஒருவரின் வாக்கை மற்றொருவர் கள்ள ஓட்டாக செலுத்திவிட்டால் பாதிக்கப்பட்ட நபரின் வாக்குரிமையை உறுதி செய்வதற்கு டெண்டர் ஓட்டு முறையில் வாக்களிக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.
இதையும் படிங்க.. வாக்குச்சாவடி அருகிலேயே மோதிக்கொண்ட திமுக-அதிமுகவினர்; பலருக்கு பலத்த காயம்
பின்னர், வாக்குப்பதிவு முடிந்ததும் சுப்பிரமணியம் தனது குடும்பத்துடன் அமைதியாக வெளியேறினார். இருப்பினும், அவருடைய வாக்கு ஏற்கெனவே செலுத்தப்பட்டுவிட்டதாக கூறப்பட்ட சம்பவத்தால் வாக்காளர்கள் மத்தியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தேர்தல் நடைமுறையில் ஏற்பட்ட இந்த குழப்பம் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.