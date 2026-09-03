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இணையத்தில் 4,292 கோயில்களின் வரவு, செலவு தணிக்கை அறிக்கை - உயர் நீதிமன்றத்தில் அறநிலையத்துறை தகவல்

அறநிலையத் துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்காக விசாரணையை அடுத்த வாரத்துக்கு நீதிபதிகள் தள்ளி வைத்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 9:05 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 4,292 கோயில்களின் வரவு, செலவு கணக்குகளின் தணிக்கை அறிக்கை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளதாக இந்து சமய அறநிலையத் துறை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் வருடாந்திர வரவு செலவு கணக்குகளின் தணிக்கை அறிக்கைகளை அறநிலையத் துறை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய உத்தரவிடக் கோரி டி.ஆர். ரமேஷ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கில், எத்தனை கோயில்களின் கணக்குகள் தணிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளன? எத்தனை தணிக்கை அறிக்கைகள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது? என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் இ.மனோகரன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (செப் 03) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில், இதுவரை 4,292 கோயில்களின் வரவு, செலவு கணக்குகளின் தணிக்கை செய்யப்பட்டு அதன் அறிக்கைகள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவான வருமானம் உள்ள கோயில்களின் கணக்குகள் தணிக்கை செய்யப்படமாட்டாது என்றும், மற்ற கோயில்களின் கணக்கு வழக்குகளின் தணிக்கை அறிக்கைகளை இணையதளத்தில் பதிவேற்றும் நடைமுறையை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தற்போது பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள 4,292 கோயில்களின் தணிக்கை அறிக்கைகளை பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம் என தெரிவித்த அறநிலையத்துறை தரப்பு வழக்கறிஞர், இது குறித்த விவரங்களுடன் அடுத்த வாரம் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்வதாக குறிப்பிட்டார்.

இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், அறநிலையத் துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்காக விசாரணையை அடுத்த வாரத்துக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

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