யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் - கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு லாபம்; காங்கிரஸ் விமர்சனம்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவராக இருந்திருக்கலாம்; தற்போது அவர் சொல்வதெல்லாம் வேஸ்ட் என செல்வப்பெருந்தகை குறித்து பிரவீன் சக்கரவர்த்தி காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
Published : September 16, 2026 at 9:37 PM IST
சென்னை: யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதன் மூலம் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு லாபம் கிடைக்க வழிவகை செய்துள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரவீன் சக்கரவர்த்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (செப்.16) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "ஒவ்வொரு தனிநபரையும் பாதிக்கக்கூடிய மிக மோசமான முடிவை மத்திய அரசு நேற்று எடுத்துள்ளது. இதுவரை இந்தியாவில் பெரும்பாலான மக்களால் இலவசமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த கூகுள் பே, பேடிஎம் உள்ளிட்ட யுபிஐ டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளில் ரூ.2000- க்கு மேல் மேற்கொள்ளப்படும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு திடீரென கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 5%-க்கும் அதிகமான யுபிஐ பரிவர்த்தனை
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 500 கோடி டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெறுகின்றன. இந்தியாவில் நடைபெறும் மொத்த யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளில் 5 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவை தமிழ்நாட்டில்தான் நடைபெறுகின்றன. சிறு கடைகள் முதல் பல்வேறு வணிக நிறுவனங்கள் வரை டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளை மக்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்தி வரும் நிலையில் இனிமேல் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்துங்கள் அல்லது ரொக்கமாக பணம் கொடுங்கள் என்ற நிலை உருவானால் அதன் பாதிப்பு பொதுமக்களுக்கு தான் ஏற்படும்.
தனியார் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு லாபம் கிடைக்க வழிவகை
பொதுமக்களிடம் வசூலிக்கப்படும் இந்தக் கட்டணத்தின் மூலம் கூகுள் பே, பேடிஎம் போன்ற தனியார் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூபாய் 30,000 கோடி வரை லாபம் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களின் பணத்தைப் பிடுங்கி கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கும் வகையில் இந்த முடிவை மோடி அரசு எந்த அடிப்படையில் எடுத்தது என்ற கேள்வி எழுகிறது. இந்த மக்கள் விரோத போக்கை, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட அனைத்து மாநில மக்களும் கடுமையாக எதிர்க்க வேண்டும்.
கூட்டணி பற்றி பேச செல்வப்பெருந்தகை யார் எனக் கேட்கிறார் அறிவு ஜீவி என்று கூறிக்கொள்ளும் ஒருவர்.— Selvaperunthagai K (@SPK_TNCC) September 16, 2026
வடமாநிலத்தில் எங்கள் தலைவர் சென்ற பின் அவர் இருந்த மேடையை தண்ணீர் உற்றி கழுவிய அழுக்கேறிய மதவாத மேட்டுக்குடி மனநிலையின் நீட்சியே இது.
மாண்புமிகு நாட்டின் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல்…
ரூபாய் 2,000- க்கு குறைவான தொகையில் 96% பரிவர்த்தனைகள் நடைபெறுவதாக மத்திய அரசு கூறுவது ஏமாற்று வேலை. பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கையை மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாமல் பரிவர்த்தனைகளின் மொத்த பண மதிப்பைக் கணக்கில் எடுத்தால் 50 சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் ரூபாய் 2,000- க்கும் அதிகமான தொகையில் நடைபெறுகின்றன. எனவே இந்த முடிவால் ஏற்படும் பாதிப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மாணிக்கம் தாகூர் அறிக்கை வெளியிடுவார்
சென்னையில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்கு எழுந்துள்ள எதிர்ப்புகள் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "எங்கு ஒரு புதிய திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டாலும் அந்தப் பகுதி மக்களுக்கு சிறிய அளவில் பாதிப்புகள் இருப்பது இயல்புதான். புதிய தலைமைச் செயலகம் தமிழ்நாட்டுக்கே முக்கியமான திட்டம். அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் கிடைக்கக் கூடிய பலன்களைக் கணக்கிட்டு தமிழ்நாடு அரசு முடிவெடுக்கும். இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கட்சியினருடன் விவாதித்து உரிய அறிக்கையை வெளியிடுவார்" என்றார்.
கூட்டணியில் குழப்பம் இல்லை
ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக ஏற்காத ஒரு கட்சியுடன் எதற்கு கூட்டணி என முன்னாள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வபெருந்தகை கூறியது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "செல்வப்பெருந்தகை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவராக இருந்திருக்கலாம்; இப்போது யார் அவர், தற்போது அவர் சொல்வதெல்லாம் வேஸ்ட். எங்கள் கூட்டணியில் எந்தவித குழப்பமும் இல்லை; கூட்டணி குறித்து பேசுவதற்காக முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நானும் கலந்து கொண்டேன். சுமார் இரண்டு மணி நேரம் அனைவரும் சுமூகமாக விவாதித்தோம்.
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பிரச்சாரத்திற்காக குழுக்கள் அமைப்பு
தேர்தல் நேரத்தில் ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு என்று கேட்டோம்; தமிழ்நாட்டு மக்களும் அதை ஏற்றுக் கொண்டனர். தமிழ்நாடு வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக அமைந்துள்ள இந்தக் கூட்டணி ஆட்சி மிகவும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. தொகுதி மறுசீரமைப்பு, சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு, மாநில உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆகிய விவகாரங்களில் கூட்டணிக் கட்சிகள் அனைத்தும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் உறுதியாக உள்ளன.
வரவுள்ள இடைத்தேர்தல்களில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகமும், புதுச்சேரி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் போட்டியிடுகின்றனர். இதற்காக இரு கட்சிகளும் அமைச்சர்கள் தலைமையில் குழுக்களை அமைத்து பிரச்சாரப் பணிகளைத் தொடங்க உள்ளன" என்றார்.
பிரவீன் சக்கரவர்த்திக்கு பதிலடி
பிரவீன் சக்கரவர்த்திக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "கூட்டணி பற்றி பேச செல்வப்பெருந்தகை யார் எனக் கேட்கிறார் அறிவு ஜீவி என்று கூறிக்கொள்ளும் ஒருவர். வடமாநிலத்தில் எங்கள் தலைவர் சென்ற பின் அவர் இருந்த மேடையை தண்ணீர் உற்றி கழுவிய அழுக்கேறிய மதவாத மேட்டுக்குடி மனநிலையின் நீட்சியே இது.
நாட்டின் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக ஏற்காத எவரோடும் கூட்டணி எதற்கு என்பதே என் கேள்வி? அதற்கு நீண்ட நேரம் முதலமைச்சர் சிரித்துப் பேசினார் என்கிறார் அந்த அறிவு ஜீவி.
உங்களுடன் நீண்ட நேரம் சிரித்து பேசுவதுதான் கூட்டணியில் தொடருவதற்கான ஒப்பந்தமா? சரி முதல்வராவது ஒரே ஒரு முறை ராகுல்காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று சொல்லிவிட்டால் போதுமே. பிரச்சனை தீர்ந்ததே.
முதல்வர் கூட சொல்ல வேண்டாம் அந்தக் கட்சியில் உள்ள முன்னனிப் பொறுப்பில் உள்ளோர் யாராவது சொல்லட்டுமே, அது கூட வேண்டாம், நீண்ட நேரம் உங்களிடம் சிரித்துப் பேசிய முதல்வரிடம் நம் அணியின் பிரதமர் வேட்பாளர் எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்திதான் என்று நீங்கள் அழுத்தமாகச் சொல்லி அதை அவரும் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களிடமாவது உத்தரவாதம் தந்தாரா? தந்திருந்தால் அதையாவது சொல்லுங்களேன்.
பிரதமர் மோடி குறித்தோ, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா குறித்தோ, பாஜக குறித்தோ சட்டப்பேரவையில் விமர்சித்தால் அது சட்டப்பேரவைக் குறிப்பில் இருந்து வேகமாக நீக்கப்படுகிறதே அது ஏன் என்று அடுத்த முறை சிரித்துப் பேசும் போது முதல்வரிடம் கேட்டுச் சொல்லுங்கள். உழைக்காமல் கிடைத்த பதவியை அனுபவிப்பது எளிது; உழைத்து இயக்கத்தை வளர்ப்பதுதான் கடினம். பதவியின் உயரம் ஒருவரின் அரசியல் உயரத்தைத் தீர்மானிப்பதில்லை; அவர் இயக்கத்திற்காகச் செய்த உழைப்பும் அர்ப்பணிப்புமே அதைத் தீர்மானிக்கும்.
காலம் பலரை முன்னிறுத்தும்; அதே காலம் பலரை மறந்தும் போகும். ஆனால் ஒரு பேரியக்கத்திற்காக நேர்மையாக உழைத்தவர்களின் பங்களிப்பை வரலாறு பதிவு செய்யும். காங்கிரஸ் பேரியக்கம் தனிநபர்களைவிடப் பெரியது. பதவிகளைவிட அதன் கொள்கை பெரியது. தற்போதைய தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்போர் பக்கம் நின்று கொண்டு என் தலைவர் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் எனச் சொல்லும் என் மீது கல்லெறிபவர் என்னை யார் என்று கேட்கிறார். உரக்கச் சொல்கிறேன்.
நான் ராகுல் காந்தி பிரதமராக வேண்டும் என விரும்பும் காங்கிரஸ் தொண்டன். சுயமரியாதையுடன் இந்த மண்ணின் மைந்தன், பூர்வகுடி" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.