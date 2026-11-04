திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை உள்ளாட்சி அமைப்புகளே மேற்கொள்ள விதிக்கப்பட்ட தடை ரத்து
தமிழக அரசின் அரசாணைக்கு தடை விதித்து தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு, தமிழகத்தில் உள்ள 147 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தூய்மைப் பணிகளை முடக்கும் வகையில் உள்ளதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 4, 2026 at 7:02 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் 147 நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மைப் பணிகளை, சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளே மேற்கொள்வதற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில், திடக்கழிவுகளை சேகரித்து குப்பைக் கிடங்குகளுக்குக் கொண்டு செல்லும் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள், தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தன.
இந்த நடைமுறையை மாற்றி, 147 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் குப்பைகளை கையாளும் பணிகளை, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளே மேற்கொள்ளும் என தமிழக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி அரசாணை பிறப்பித்திருந்தது. அந்த அரசாணையில், இந்த பணிகளுக்காக சுமார் 616.28 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 22,000 தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
|இதையும் படிங்க.. தீபாவளிக்கு 15,659 சிறப்பு பேருந்துகள் - அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் அறிவிப்பு
இந்த அரசாணைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, திடக்கழிவுகளைக் கையாள டெண்டர் மூலம் ஒப்பந்தம் பெற்றிருந்த நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ள அரசாணை காரணமாக, திடக்கழிவுகளை கையாளும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களில் வேலை செய்யும் ஏராளமான ஊழியர்கள் பாதிக்கப்படுவர் எனக் கூறி, அரசாணைக்கு தடை விதித்து, கடந்த அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.
தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை இன்று விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு, தமிழக அரசின் அரசாணைக்கு தடை விதித்து தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு, தமிழகத்தில் உள்ள 147 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தூய்மைப் பணிகளை முடக்கும் வகையில் உள்ளதாக தெரிவித்தனர்.
மேலும், பொது சுகாதாரம் மற்றும் தொற்று நோய் ஏற்படும் அபாயங்கள் இருப்பதாகவும் கூறி, தனிநீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
|இதையும் படிங்க.. முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸுக்கு நவம்பர் 6 வரை நீதிமன்ற காவல்
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளே நேரடியாக திடக்கழிவு மேலாண்மையை கையாளுவது தொடர்பாக பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை அமல்படுத்த தமிழக அரசுக்கு முழு சுதந்திரம் வழங்கப்படுவதாகவும் நீதிபதிகள் தங்கள் உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளனர்.