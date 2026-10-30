ஓபிஎஸ்-க்கு நிம்மதி! போடி தொகுதி வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி
ஓ. பன்னீர்செல்வம் வெற்றியை எதிர்த்து சென்னையை சேர்ந்த வாக்காளர் மிலானி தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணையில் உள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 6:14 PM IST
சென்னை: போடிநாயக்கனூர் சட்டப் பேரவை தொகுதியில் திமுக எம்எல்ஏ ஓ. பன்னீர்செல்வம் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து வாக்காளர் கண்ணன் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில், தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இருந்து திமுகவில் இணைந்த ஓ. பன்னீர்செல்வம் போட்டியிட்டார். இந்த தேர்தலில் அவர் 85,206 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அவர் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தவெகவின் பிரகாஷை 6,805 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
இந்த நிலையில், ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி, போடிநாயக்கனூர் சட்டப் பேரவை தொகுதியை சேர்ந்த வாக்காளர் டி. கண்ணன் மற்றும் சென்னையைச் சேர்ந்த வாக்காளர் மிலானி ஆகியோர் தனித் தனியாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தனர். தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி ஓ. பன்னீர்செல்வமும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் வெற்றிக்கு எதிராக வாக்காளர் டி. கண்ணன் தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. மனு மீதான விசாரணையை நீதிபதி பி.பி. பாலாஜி நடத்தினார். அப்போது, ஓ. பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தேர்தல் வழக்கை முழுமையான விசாரணை நடத்த தேவையான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லாததால், அதனை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். இதனை நீதிபதி பி.பி. பாலாஜி, வாக்காளர் கண்ணன் தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, ஓ. பன்னீர்செல்வம் வெற்றியை எதிர்த்து சென்னையை சேர்ந்த வாக்காளர் மிலானி தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணையில் இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.