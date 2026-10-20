முறைகேடாக மாற்றப்பட்ட கோயில் நிலம்; செயல் அலுவலரின் பணி நீக்க உத்தரவை ரத்து செய்ய மறுப்பு
தனிநபர்களுக்கு மாற்றப்பட்ட நிலத்தை மீட்க அரசு எடுத்த நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி, இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : October 20, 2026 at 8:52 PM IST
சென்னை: கோவில் நிலத்தை தனிநபர்களுக்கு மாற்றம் செய்த விவகாரத்தில், இந்து அறநிலையத் துறை செயல் அலுவலரின் பணி நீக்க உத்தரவை ரத்து செய்ய முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை மாவட்டம், வடவள்ளியில் உள்ள மதிபாலீஸ்வரன் கோவிலுக்கு சொந்தமான சுமார் 21 ஏக்கர் நிலத்தை தனியாருக்கு மாற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காமல் இருந்ததுடன், நிலத்தை மாற்றிய உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யவில்லை எனக் கூறி கோவில் தக்காராகவும், செயல் அலுவலராகவும் பணியாற்றிய ராமகிருஷ்ணன் என்பவரை பணிநீக்கம் செய்து தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது
இதையடுத்து தனக்கு எதிரான பணிநீக்க உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி, ராமகிருஷ்ணன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
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இந்த வழக்கு நீதிபதி கிருஷ்ணசுவாமி கோவிந்தராஜன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, துறைரீதியான விசாரணையில் ராமகிருஷ்ணன் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதனால் அவரை பணி நீக்கம் செய்து அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டதாக அறநிலையத் துறை தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி பணி நீக்க உத்தரவை உறுதி செய்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும், தனிநபர்களுக்கு மாற்றப்பட்ட நிலத்தை மீட்க அரசு எடுத்த நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி, இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை அக்டோபர் 30 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.