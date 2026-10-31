இடைத்தேர்தலை எதிர்நோக்கியுள்ள மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய்
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் விராலிமலை, ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெருந்துறை, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய மூன்று தொகுதிகள் இடைத்தேர்தலை எதிர்நோக்கியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 31, 2026 at 8:26 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தலை எதிர்நோக்கியுள்ள மூன்று மாவட்டங்களுக்கு நவம்பர் மாதத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தலை எதிர்நோக்கியுள்ள மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்து நடைபெறும் அரசு நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளார். அந்த வகையில், வரும் நவ.14- ஆம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் அரசுப் பள்ளியில் நடைபெறவுள்ள குழந்தைகள் தின விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில் அகஸ்தியர்பட்டி பகுதியில் அரசு சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் விழா நடைபெறும் இடத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் இன்று (அக்.31) நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
இதற்காக நவ.14-ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் தூத்துக்குடிக்கு செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரத்திற்கு செல்லத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், தூத்துக்குடியில் இருந்து அம்பாசமுத்திரம் செல்லும் வழியில் முதலமைச்சர் விஜய், ரோடு ஷோ நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தப் பயணத்தின்போது மாஞ்சோலை தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களையும் முதலமைச்சர் விஜய், நேரில் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மாஞ்சோலை எஸ்டேட்டை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும் அல்லது அப்பகுதியில் விவசாயம் செய்வதற்கு நிலம் வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளைத் தொழிலாளர்கள் முன்வைத்து வருகின்றனர். நீதிமன்றத் தீர்ப்பு தங்களுக்குச் சாதகமாக வரும் என்ற நம்பிக்கையில், சில தொழிலாளர்கள் இன்னும் குடியிருப்புகளைக் காலி செய்யாமல் எஸ்டேட் பகுதியிலேயே வசித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், மாஞ்சோலைக்குச் செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், அங்கு வசிக்கும் தொழிலாளர்களை நேரில் சந்தித்து அவர்களின் கோரிக்கைகளைக் கேட்டறிய உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
வரும் நவ.02- ஆம் தேதி புதுக்கோட்டையில் நடைபெறும் அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும், நவ.03- ஆம் தேதி ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற உள்ள அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவிலும் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளார். அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் விராலிமலை, ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெருந்துறை, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய மூன்று தொகுதிகள் இடைத்தேர்தலை எதிர்நோக்கியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.