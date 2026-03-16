வரும் சட்டமன்ற தேர்தலே திமுகவுக்கு கடைசி தேர்தல்: குஷ்பு
குழந்தைக்கு சளி பிடித்தாலும் மோடி தான் காரணம் என்று கீழ்த்தரமான அரசியலை திமுக செய்து வருவதாக குஷ்பு குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : March 16, 2026 at 5:55 PM IST
சென்னை: வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் திமுகவுக்கு கடைசி தேர்தல் என தமிழக பாஜக நிர்வாகி குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழ்நாடு பாஜக துணை தலைவர் நடிகை குஷ்பு செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது, "யார் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என்பதை கட்சி தான் முடிவு செய்யும். கட்சி என்ன சொல்கிறதோ அதை தான் நாம் செய்ய வேண்டும். பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது தான் முக்கியம். திமுக ஆட்சியை எப்படியாவது வீழ்த்த வேண்டும் என்பதே எங்கள் அனைவரின் நோக்கமாக உள்ளது.
ஏனெனில் தமிழ்நாட்டில் எந்த வகையிலும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. போதை பொருள் நடமாட்டம் வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உள்ளது. இவை அனைத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். தனிப்பட்ட முறையில் நான் தேர்தலில் போட்டியிட்டு ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதில் விருப்பம் கிடையாது. போட்டியிட விருப்ப மனுவும் தரவில்லை. அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவுக்கு எந்தெந்த தொகுதிகள் தர போகிறார்கள் என யாருக்கும் தெரியாது. பேச்சுவார்த்தை இன்னும் முடியவில்லை" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சிபிஐ அலுவலகத்தில் இருந்து விஜய் உற்சாகமாக வந்தது பற்றி என்னிடம் கேள்வி எழுப்புகிறீர்கள். இது தொடர்பாக அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் விஜய் சேருவது தொடர்பான கேள்விகளுக்கு எல்லாம் என்னால் பதில் கூற முடியாது. அதே போல கரூர் வழக்கு தொடர்பாக செந்தில் பாலாஜிக்கு சம்மன் வந்தால் அவர் ஆஜராக வேண்டும். அவருக்கு என்று சட்டத்தில் எந்த விதிவிலக்கும் இல்லை" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "திமுகவினர் தாங்கள் அறிவுப்பூர்வமாக பேசுகிறோமா? என்பதை கண்ணாடி முன் நின்று பார்க்க வேண்டும். உலகத்தில் என்ன பிரச்சனை போய் கொண்டு இருக்கிறது என்பதை தெரியாமல் திமுகவினர் அரசியல் செய்து வருகிறார்கள். குழந்தைக்கு சளி பிடித்தாலும் மோடி தான் காரணம் என்று கீழ்த்தரமான அரசியலை திமுக செய்கிறது. திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. வரும் சட்டமன்ற தேர்தலே திமுகவின் கடைசி தேர்தலாக இருக்கும். இன்னும் ஒரு மாதத்தில் திமுகவின் அராஜக மக்கள் விரோத ஆட்சிக்கு தமிழக மக்கள் முடிவுரை எழுதிவிடுவார்கள்" என்றார்.