ஆயுத பூஜை சிறப்பு ரயில் : சென்னை எழும்பூர் - திருச்சி இடையே முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில்
12 முன்பதிவில்லாத பெட்டிகளை கொண்டுள்ள இந்த சிறப்பு ரயில், விழுப்புரம், பண்ருட்டி, திருப்பாதிரிபுலியூர், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்
Published : October 19, 2026 at 12:58 PM IST
சென்னை: ஆயுத பூஜை விடுமுறை முன்னிட்டு சென்னை எழும்பூர், திருச்சிராப்பள்ளி இடையே சிறப்பு முன்பதிவில்லாத ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆயுத பூஜை பண்டிகையை முன்னிட்டு, பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தெற்கு ரயில்வே பல்வேறு சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது.
அந்த வகையில் சென்னை எழும்பூர், திருச்சிராப்பள்ளி இடையே முன்பதிவில்லாத சிறப்பு மெமு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், திருச்சிராப்பள்ளி, சென்னை எழும்பூர் இடையே இன்று (அக்.19) இரவு 10.25 மணிக்கு சிறப்பு முன்பதிவில்லாத MEMU ரயில் (01695) இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் நாளை காலை 7 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.
அதேபோல் மறுமார்க்கத்தில் சென்னை எழும்பூர், திருச்சிராப்பள்ளி இடையே சிறப்பு முன்பதிவில்லாத MEMU ரயில் (06196) நாளை (அக்.20) காலை 11.15 மணிக்கு புறப்பட்டு இரவு 7.35 மணிக்கு திருச்சிராப்பள்ளி ரயில் நிலையத்தை வந்தடையும். இந்த இரண்டு ரயில்களும் 12 முன்பதிவில்லாத பெட்டிகளை கொண்டுள்ளது.
இந்த இரண்டு ரயில்களும் தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், பண்ருட்டி, திருப்பாதிரிபுலியூர், பரங்கிப்பேட்டை, சிதம்பரம், சீர்காழி, வைத்தீஸ்வரன் கோயில், மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், பாபநாசம், தஞ்சாவூர், திருவெறும்பூர், ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். முன்னதாக தாம்பரம், மானாமதுரை இரு மார்க்கத்திலும் கடந்த அக்டோபர் 16 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகளில் முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து கடந்த அக்டோபர் 17ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூர், திருச்சிராப்பள்ளி இடையே ஒரு வழி முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட்டது. 12 பெட்டிகள் கொண்ட இந்த சிறப்பு ரயில் விழுப்புரம், திருப்பாதிரிப்புலியூர், சிதம்பரம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நிறுத்தப்பட்டது.
அதேபோல், ஆயுதபூஜை, தீபாவளி பண்டியை முன்னிட்டு, சென்னை சென்ட்ரல், ஹைதராபாத் சார்லபள்ளி இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டது. அதன்படி கடந்த அக்டோபர் 16 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை சென்ட்ரல், சார்லபள்ளி இரு மார்க்கத்திலும் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட்டது.
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மேலும் சார்லபள்ளி, நாகர்கோவில் சிறப்பு ரயில் சேவை வரும் வரும் 30ஆம் தேதி முதல் நவ.13ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மறு மார்க்கத்தில் நாகர்கோவில், சார்லபள்ளி சிறப்பு ரயில் நவ.01 முதல் நவ.15ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயில் சேவைக்கான டிக்கெட் முன்பதிவுத் தொடங்கியுள்ளது. வாரத்தில் வெள்ளிக்கிழமைதோறும் சார்லப்பள்ளியில் இருந்து நாகர்கோவிலுக்கும், வாரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் நாகர்கோவிலில் இருந்து சார்லப்பள்ளிக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன