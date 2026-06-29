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தமிழ்நாடு ஆளுநருடன் 2 அமைச்சர்கள் 'திடீர்' சந்திப்பு! பின்னணி என்ன?

மாநில அரசின் நிர்வாக அதிகாரத்தை வலுப்படுத்தவும், உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளில் மாநில அரசின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கவும் பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தராக தமிழக முதல்வரே இருக்க வேண்டும் என அரசு விரும்புகிறது.

ஆளுநருடன் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சந்திப்பு
ஆளுநருடன் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 7:07 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 7:13 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு அரசுப் பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தராக முதலமைச்சரே செயல்பட வேண்டும் என்ற அரசின் நிலைப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்தும் வகையில், சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மற்றும் உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் ஆளுநர் அர்லேகரை நேரில் சந்தித்து இன்று மனு அளித்தனர். இந்த சந்திப்பின் போது சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் உடனிருந்தார்.

கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில், அரசுப் பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தர் பதவியை ஆளுநரிடம் இருந்து முதலமைச்சருக்கு மாற்றும் நோக்கில் சட்டத் திருத்த மசோதா தமிழக சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. மாநில அரசின் சார்பில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த மசோதா, சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் அரசியலமைப்பு நடைமுறையின் படி ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், அதற்கு ஒப்புதல் கிடைக்காததால் அந்த சட்டத்திருத்தம் அமலுக்கு வரவில்லை.

இந்நிலையில், மாநிலத்தில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், பல்கலைக்கழக வேந்தர் அதிகாரம் தொடர்பான விவகாரத்தை மீண்டும் முன்னெடுக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மற்றும் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை இன்று சந்தித்தனர். அப்போது அவர்கள் பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தராக முதலமைச்சரே செயல்பட வேண்டும் என்ற அரசின் கோரிக்கையை மீண்டும் வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

ஆளுநருடன் அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
ஆளுநருடன் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாநில அரசின் நிர்வாக அதிகாரத்தை வலுப்படுத்தவும், உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளில் மாநில அரசின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கவும் இந்த சட்டத் திருத்தம் அவசியம் என அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.

கடந்த காலங்களில் ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என்.ரவி சட்டப் பேரவையில் ஆளுநர் உரையை முழுமையாக வாசிக்காமல் தொடர்ச்சியாக வெளிநடப்பு செய்து வந்த நிலையில், புதிய ஆளுநராக பொறுப்பேற்றுள்ள அர்லேகர், ஆளுநர் உரையை முழுமையாக வாசித்து சென்றார்.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் ஆளுநர் - அரசு இடையான மோதல் உச்சகட்டத்தை எட்டி இருந்த சூழலில், புதிய அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையிலான உறவு சுமூகமாக உள்ளது. இந்நிலையில், ஆளுநருடனான இந்த சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, இந்த விவகாரத்தில் என்ன முடிவு எடுக்கப்படும் என்பது கல்வி மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Last Updated : June 29, 2026 at 7:13 PM IST

TAGGED:

GOVERNOR
பல்கலைக்கழக வேந்தர்
ஆளுநருடன் அமைச்சர்கள் சந்திப்பு
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