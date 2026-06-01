நமது எதிர்காலம் கடலை நம்பியே உள்ளது; தேசிய கடல்சார் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் பேச்சு
தேசிய கடல்சார் தொழிநுட்ப நிறுவனத்தில் (NIOT) ’நீருக்கடியில் ரோபோட்டிக்ஸ்' என்ற தலைப்பில் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் இன்றும், நாளையும் நடைபெறுகிறது.
Published : June 1, 2026 at 9:51 PM IST
சென்னை: எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கென தனியாகப் பல்கலைக்கழகங்களை உருவாக்க வேண்டும் என கடல்சார் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் வைஸ் அட்மிரல் பிஸ்வஜித் தாஸ்குப்தா வலியுறுத்தி உள்ளார்.
சென்னை பள்ளிக்கரணையில் உள்ள தேசிய கடல்சார் தொழிநுட்ப நிறுவனத்தில் (NIOT) ’நீருக்கடியில் ரோபோட்டிக்ஸ்' என்ற தலைப்பில் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் இன்று மற்றும் நாளை என இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்திய கடல் கண்காணிப்பு, ஆழ்கடல் ஆய்வு, போக்குவரத்து, கண்காணிப்பு, கடல் வள மதிப்பீடு மற்றும் நிலையான நீல பொருளாதாரம் போன்ற பயன்பாட்டுக்கான உள்நாட்டில் உள்ள நீருக்கடியிலான தொழிநுட்பங்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில் நடத்தப்படும் இந்த பயிலரங்கில், இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து சுமார் 300 மேற்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள், கல்வியாளர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.
நீருக்கடியிலான தொழில்நுட்பங்களை மேம்படுத்தும் நோக்கிலான இந்த பயிலரங்கத்தில், இந்திய நிறுவனங்களின் கடல்சார் கண்டுபிடிப்புகள் காட்சிப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. நீரில் பயணிக்கும் ட்ரோன்கள், டனல்கள் மற்றும் ஆழ்கடல் குழாய்களை கண்காணிக்கும் கருவிகள், நீருக்கடியில் பயன்படுத்தப்படும் இலகு ரக லாஞ்சர் மற்றும் ட்ராப்பெடோக்கள் ஆகியவை காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
முன்னதாக, பயிலரங்கத்தின் துவக்க நிகழ்ச்சியில் பேசிய இந்தியாவின் தேசிய கடல்சார் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் வைஸ் அட்மிரல் பிஸ்வஜித் தாஸ்குப்தா, “நாம் நிலத்தில் வாழப் பழகியவர்கள் என்பதால், ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சியும் அதன் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் மிகவும் மெதுவாகவே நடந்து வருகின்றன. காற்றில் அல்லது நிலத்தில் இருக்கும் வேகம், தொடர்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஆகியவை தண்ணீருக்குள் செல்லும்போது முற்றிலும் குறைந்துவிடுகின்றன.
கடலில் வாழும் மீன்கள் இயற்கையிலேயே 'ஏர் இன்டிபென்டன்ட் ப்ராபல்ஷன்' அதாவது காற்றில்லா உந்துவிசை மற்றும் அதிவேகப் பயணத் திறனைக் கொண்டுள்ளன. ஆனால், மனிதர்களாகிய நாம் இன்னும் மிகச்சிறந்த அணுசக்தி தொழில்நுட்பத்தை வைத்தும்கூட தண்ணீருக்குள் வேகத்தைக் அதிகரிக்க தடுமாறி வருகிறோம்.
கடந்த 20 ஆண்டுகளில் கடல் சார்ந்த அனைத்து துறைகளும், குறிப்பாக சுற்றுலா, பாதுகாப்பு, வர்த்தகம், கடல் ஆராய்ச்சி ஆகியவை மிக வேகமாக வளர்ந்துள்ளன. இந்த வளர்ச்சி எதிர்காலத்திலும் குறையாது. நிலத்தில் உள்ள வளங்கள் தீர்ந்து வருவதாலும், உலக மக்கள்தொகை வேகமாக வளர்வதாலும், நமது எதிர்காலம் கடலை நம்பியே உள்ளது.
உலக மக்கள்தொகை 8 பில்லியனாக இருக்கையில், 2035க்குள் 10 பில்லியன் எட்டும். அப்போது நிலப்பகுதியை சார்ந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை விட, கடல்வளம் சார்ந்த பொருளாதார முன்னேற்றம்தான் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும்” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”அண்டர்வாட்டர் ரோபோட்டிக்ஸ் அதாவது நீருக்கடியில் இயங்கும் ரோபோக்கள், வாகனங்கள் மற்றும் சென்சார்கள்தான் இந்த கடல்சார் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமானவை. எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு நமது நாட்டில் கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கென தனியாகப் பல்கலைக்கழகங்களை உருவாக்க வேண்டும். இது இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பையும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளையும் உருவாக்கும்.
பல்வேறு அமைப்புகள் சேகரிக்கும் கடல் சார்ந்த தரவுகளை ஒன்றிணைத்து, பகுப்பாய்வு செய்து, அவற்றை நாட்டின் நன்மைக்காகப் பயன்படுத்த ஒரு தெளிவான வழிமுறை தேவை. அறிவியலாளர்கள், பேராசிரியர்கள், ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு அமைப்புகள் அனைத்தும் தனித்தனியாகச் செயல்படாமல், ஒன்றிணைந்து கூட்டு தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் செயல்பட வேண்டும்” என கூறினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் இயக்குநர் பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன், ”தேசிய புவியியல் ஆராய்ச்சி மையத்தின் கீழ் சமுத்திரயான் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஆழ்கடல் இயந்திரத்தின் மூலம் மூன்று ஆராய்ச்சியாளர்களை ஆழ்கடலுக்கு அனுப்புகிறோம்.
|இதையும் படிங்க: ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சிக்கு உதவும் ரோபோட் தொழில்நுட்பம்; சென்னை என்.ஐ.ஓ.டி பயிலரங்கத்தில் 300 பேர் பங்கேற்பு
அதற்கான செயல்பாடுகளே இந்த 'மத்சியா 6000' எனப்படும் சமுத்திரையான் திட்டம். முதற்கட்டமாக துறைமுகத்தில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் கட்ட பரிசோதனை ஒரு சில மாதங்களில் நடைபெற உள்ளது. பைலட்களுக்கு கடலுக்குள்ளேயே 500 மீட்டரில் ஆக்சிஜன் சப்ளை வழங்கக்கூடிய மூன்றாம் கட்ட பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
தொடர்ந்து, 500 மீட்டர் ஆழம் பரிசோதனை இந்த வருட இறுதிக்குள் நடைபெற்று முடிந்துவிடும். நாட்டிலேயே முதல் முறையாக இந்த பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. அதன் மூலமாகதான் 2027க்குள் 6000 மீட்டர் ஆழம் வரை செல்லும் முயற்சி மேற்கொள்ள உள்ளோம்” என தெரிவித்தார்.
மேலும், “நீலப் பொருளாதாரம் என்பது கடல் போக்குவரத்து, தொழில் வளம், கனிம வளம் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை கொண்டுள்ளது. தேசிய கடல் சார்ந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனம் நடுக்கடலில் மிதவைகளை நிறுவியுள்ளது. இந்த மிதவைகளின் பணியே, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலத்தை கண்காணிப்பது, கடல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதாகும். இந்த மிதவைகள் மூலம் தினமும் 3 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை அன்றாட வானிலை நிலவரங்களை கண்காணித்து வருகிறோம். இது மக்களுக்கு நேரடியாக பலன் இல்லாவிட்டாலும், வானிலை சார்ந்து பலன் தரலாம்” என்று அவர் கூறினார்.