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இந்து - முஸ்லிம் ஒற்றுமை குறித்த பேச்சு; மத பிரிவினை பேச்சாக கருத முடியாது - உயர் நீதிமன்றம்

"இந்து பயங்கரவாதம் என்ற பொருத்தமற்ற வார்த்தையை மட்டுமே மனுதாரர் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரே தவிர, அவர் தரப்பில் வேறு எந்தச் செயலும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை" என்று நீதிபதி தெரிவித்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 6:18 PM IST

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சென்னை: இந்துக்களும், இஸ்லாமியர்களும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற பேச்சை மத அடிப்படையில் இருவரையும் பிளவுபடுத்துவதாக தீர்மானிக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை புளியந்தோப்பு பகுதியில், இந்திய தேசிய லீக் கட்சியின் சார்பில் கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில், திராவிடர் கழக பேச்சாளரும், சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞருமான எஸ்.குமாரதேவன் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

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அப்போது, "இஸ்லாமிய பெண்கள் பாதிக்கப்படும்போது குரல்கொடுப்பதை போல, இந்து பெண்கள் பாதிக்கப்படும்போதும் குரல்கொடுக்க வேண்டும். இஸ்லாமியர்களுக்கு ஷரியத் சட்டம் உள்ளது. ஆனால், இந்துமத தீவிரவாதிகள்தான் பொது சிவில் சட்டம் வேண்டும் என்கிறார்கள். இந்து பயங்கரவாதத்தை எதிர்ப்பதற்கு நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட வேண்டும். மக்களை பிளவுபடுத்துகிற செயலை அடியோடு அகற்ற வேண்டும்" என்று பேசியிருந்தார்.

இந்த கூட்டம் மற்றும் அவரது பேச்சு தொடர்பாக, சட்ட விரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டத்தின் (UAPA) கீழ் வழக்கறிஞர் எஸ்.குமாரதேவன் உள்ளிட்டோர் மீது புளியந்தோப்பு காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் குமாரதேவன் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதி டி.பரதசக்ரவர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரர் குமாரதேவன் தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் எஸ்.சங்கர், எம்.பிரித்வ் கண்ணன் ஆகியோர் ஆஜராகினர்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "இதுபோன்ற பேச்சுகளில், மனுதாரர் ஏதேனும் குற்றம் செய்திருக்க முடியுமா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்கும்போது, தற்போதைய சமூகச் சூழலையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டுகிறேன்.

மனுதாரர் தனது பேச்சில் மக்கள் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். இதிலிருந்து பேச்சாளரின் நோக்கம், மக்களை மத அடிப்படையில் பிரிப்பதாக இல்லை என்பது தெரியவருகிறது. இந்து பயங்கரவாதம் என்ற பொருத்தமற்ற வார்த்தையை மட்டுமே பயன்படுத்தி இருக்கிறாரே தவிர, அவர் தரப்பில் வேறு எந்தச் செயலும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. எனவே, அவர் மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை.

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9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பதிவுசெய்யப்பட்ட இந்த வழக்கில் மனுதாரருக்கு எதிராக விசாரணை நடத்துவதால் எந்தப் பயனும் ஏற்படாது. அப்படி தொடர்ந்தால் அடக்குமுறையாக அமையும்" என்று கூறி வழக்கறிஞர் குமாரதேவன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

HINDU MUSLIM UNITY
MADRAS HIGH COURT
HINDU TERRORISM
SHARIA LAW
HINDU MUSLIM UNITY SPEECH

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