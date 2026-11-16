‘விஜய்யை இப்போ நான் திட்டணும்; அதானே உங்களுக்கு வேணும்’ - ஒரே ஒரு கேள்வியால் டென்ஷன் ஆன சுரேஷ் கோபி
தவெக ஆட்சியை பற்றி தி.மு.க-விடம் கேளுங்கள்; அ.தி.மு.க-விடம் கேளுங்கள். என்னிடம் கேட்டால் எப்படி? என சுரேஷ் கோபி கூறினார்.
Published : November 16, 2026 at 11:40 AM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்வியால் கோபமடைந்த மத்திய இணையமைச்சர் சுரேஷ் கோபி, "இப்போ நான் விஜய்யை திட்டணும்; அதானே உங்களுக்கு வேணும்" எனக் கூறினார்.
மத்திய பெட்ரோலியத் துறை இணையமைச்சர் சுரேஷ் கோபி, நேற்று சென்னை வருகை தந்திருந்தார். முன்னதாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, "தமிழ்நாட்டில் த.வெ.க ஆட்சிக்கு வந்து 6 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது; இந்த ஆட்சி பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?" என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு சுரேஷ் கோபி, "நான் எப்போதாவது சென்னைக்கு வருபவன். என்னிடம் இந்த கேள்வியை கேட்டால் எப்படி? தமிழக மக்களிடம் கேளுங்கள். தி.மு.க-விடம் கேளுங்கள். பாஜகவினரிடம் கேளுங்கள். அ.தி.மு.க-வினரிடம் கேளுங்கள்.அப்பொழுதுதான் உண்மையான நிலவரம் தெரியும்.
கேரளாவை பற்றி கேட்டால் என்னால் சொல்ல முடியும். இப்போதைக்கு த.வெ.க ஆட்சியை பற்றி என்னிடம் எந்த கருத்தும் இல்லை, போதுமா? ஏதாவது பிரச்சனை நடந்தால், அந்த பிரச்சனை எப்படி உருவானது, அதை எப்படி அரசு கையாளுகிறது என்பதை பொறுத்து கருத்து சொல்லலாம்" எனக் கூறினார்.
தொடர்ந்து, "தமிழகத்தில் அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உணவுப்பொருட்களின் விலைவாசி உயர்ந்துவிட்டதே? இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?" என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த சுரேஷ் கோபி, "தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, எல்லா மாநிலங்களிலும் விலைவாசி ஏறுகிறது. கேரளாவிலும் விலைவாசி ஏறிக் கொண்டிருக்கிறது. கர்நாடகாவிலும் விலைவாசி ஏறுகிறது. தமிழ்நாட்டில் விலைவாசி மிகவும் அதிகரித்தால் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துங்கள்" என சுரேஷ் கோபி தெரிவித்தார்.
பின்னர், விமான எரிபொருளுக்கான வரியை தமிழக அரசு குறைத்துள்ளதே என்ற கேள்விக்கு, "ஒவ்வொரு மாநிலமும் பெட்ரோல் மீதான வரியை குறைக்க முடியும். பெட்ரோல் மீதான வரியை மத்திய அரசு முடிந்த அளவுக்கு குறைத்துவிட்டது. இன்னும் ஈரான் போர் முடியவில்லை. எனவே, பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைய சிறிது காலம் தேவைப்படும்" என அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து, கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் குறித்து சுரேஷ் கோபியிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். இந்த கேள்வியால் கோபமடைந்த சுரேஷ் கோபி, "இப்போ என்ன உங்களுக்கு? நான் விஜய்யை திட்டணும். அதானே வேணும் உங்களுக்கு? விஷயத்தை நீங்கள் முதலில் புரிஞ்சிக்கணும். யாரிடம் எந்த கேள்வி கேட்கணும்னு தெரிஞ்சு கேட்கணும். அந்த விஷயத்தை பற்றி எனக்கு தெரியாது. தெரிந்து கொண்ட பிறகு நான் பேசுறேன்" என அவர் கூறினார்.