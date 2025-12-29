ETV Bharat / state

“மீனவர் பிரச்சினை தொடர்பாக இலங்கை அமைச்சருடன் ஆலோசனை” - மத்திய இணை அமைச்சர் எஸ்.பி. சிங்

மீனவர்களின் பிரச்சனையில் இலங்கை அரசின் செயல்பாடுகளை கவனித்து வருவதாகவும், தமிழ்நாட்டு மீனவர்களின் நலன்களை பாதுகாப்போம் எனவும் மத்திய இணை அமைச்சர் எஸ்.பி சிங் தெரிவித்தார்.

மத்திய இணை அமைச்சர் எஸ்.பி.சிங்
மத்திய இணை அமைச்சர் எஸ்.பி.சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 6:36 PM IST

1 Min Read
மதுரை: மீனவர் பிரச்சினை தொடர்பாக இலங்கை அமைச்சருடன் ஆலோசித்து வருவதாக மத்திய இணை அமைச்சர் எஸ்.பி சிங் தெரிவித்தார்.

கச்சத்தீவு அருகே மீன் பிடிக்கச் செல்லும் மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்படுவதும், அவர்களது படகுகள், வலைகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்படுவதும் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது. அப்படி கைது செய்யும் மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதுவதும் தொடர் கதையாக உள்ளது.

இலங்கை கடற்படையின் கைது நடவடிக்கையால் தமிழக மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் இரு நாட்டு அரசுகளும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மீனவர்களும், அரசியல் கட்சிகளும் முன் வைத்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக, மத்திய கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத் துறை இணை அமைச்சர் எஸ்.பி. சிங் இன்று (டிச.29) வந்தார். அவருக்கு, கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மீனாட்சி அம்மனை தரிசனம் செய்த அவர், பின்னர் சொக்கநாதர் சன்னதியில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.

மத்திய இணை அமைச்சர் எஸ்.பி. சிங்கிற்கு, மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வாசலில் ஏராளமான பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக வருகை தந்துள்ளேன். அடுத்து கால்நடைத் துறை மற்றும் மீன்வளத் துறை அமைச்சகம் சார்பாக ராமேஸ்வரத்தில் நடைபெறும் காசி தமிழ் சங்கமம் நிறைவு விழாவில் பங்கேற்க உள்ளேன்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு, கிராமங்களின் மேம்பாடு, விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் நலன் என அனைத்தையும் சிறப்பாக செய்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள 2026 சட்டப் பேரவை தேர்தலில், கூடுதல் தொகுதி பங்கீடு குறித்து கட்சியின் தலைமை தான் முடிவு செய்யும்.

மேலும், தமிழக மீனவர் பிரச்சினையில் இலங்கை அரசின் செயல்பாடுகளை கவனித்து வருகிறோம். இரு நாட்டு மீன்வளத்துறை அமைச்சர்களும், இது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம். நிச்சயம் மீனவர்களின் நலன்களை பாதுகாப்போம்” எனத் தெரிவித்தார்.

