நிலமற்ற ஏழை குடும்பத்திற்கு 5 ஏக்கர் நிலம் - தமிழக அரசுக்கு மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே கோரிக்கை
பட்டியலின மக்களுக்கு எதிரான பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 4:00 PM IST
மதுரை: நிலமற்ற ஏழை குடும்பங்களுக்கு 5 ஏக்கர் நிலம் வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் பங்கேற்பதற்காக மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறையின் அமைச்சர் ராம்தாஸ் அதவாலே மதுரை வந்தார்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “சமூக நீதியைப் பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு முன்னோடி மாநிலமாகத் திகழ்கிறது. பட்டியலினத்தவர், பழங்குடியினர் மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 69 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் தமிழ்நாட்டின் கொள்கை மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்மாதிரியாக உள்ளது. முத்துராமலிங்கத் தேவர், பெரியார் ஈ.வெ.ராமசாமி, நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ், டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆகியோர் சமூக மாற்றத்திற்காகவும், சமூக நீதிக்காகவும் முக்கியப் பங்காற்றியவர்கள்.
அதில், முத்துராமலிங்கத் தேவர் சமூக மற்றும் பொருளாதார நீதிக்காகப் பாடுபட்டவர். சுதந்திரப் போராட்டக் காலத்தில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸுடன் இணைந்து செயல்பட்டவர். தமிழ்நாட்டில் 69 சதவீத இடஒதுக்கீடு நடைமுறையில் உள்ளது. இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் பொதுவாக 50 சதவீத உச்சவரம்பை நிர்ணயித்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டின் இடஒதுக்கீட்டுக் கொள்கை தனித்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.
பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பொதுப் பிரிவினருக்கு 10 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மத்திய அரசின் முடிவையும் ஆதரிக்கிறேன். அனைத்து சமூகங்களிலும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பங்கள் உள்ளன. அவர்களுக்கும் உரிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
தலித் பாந்தர் இயக்கத்தின் நோக்கம்
மகாராஷ்டிரா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் தலித் பாந்தர் இயக்கத்தில் நான் ஈடுபட்டிருந்தேன். அமெரிக்காவில் கருப்பின மக்களுக்கு எதிரான பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக உருவான பிளாக் பாந்தர் இயக்கத்தைப் போன்று, இந்தியாவில் பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளைத் தடுக்க தலித் பாந்தர் இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டது.
நிலமற்ற ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 5 ஏக்கர் நிலம்
தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் நிலமற்ற ஏழைக் குடும்பங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தலா 5 ஏக்கர் விவசாய நிலம் வழங்க வேண்டும்.இதற்காக மாநில அரசு நிபுணர் குழு ஒன்றை அமைத்து, தமிழ்நாட்டில் எத்தனை நிலமற்ற குடும்பங்கள் உள்ளன என்பதைக் கணக்கெடுக்க வேண்டும். அரசு வசம் உள்ள உபரி நிலங்களை அடையாளம் கண்டு, அவற்றை நிலமற்ற குடும்பங்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.
அரசிடம் உபரி நிலங்கள் இல்லாதபட்சத்தில், தேவையான நிலங்களை விலைக்கு வாங்கி தகுதியான குடும்பங்களுக்கு வழங்க வேண்டும். நிலம் வழங்குவதில் சாதி அடிப்படையிலான வேறுபாடு இருக்கக் கூடாது. இதன் மூலம் கிராமப்புற மக்கள் தங்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களில் விவசாயம் செய்து வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக்கொள்ள முடியும். விவசாய உற்பத்தியும் கிராமப்புறப் பொருளாதாரமும் வளர்ச்சி அடையும்.
விஜய், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வேண்டுகோள்
தமிழ்நாட்டில் பட்டியலின மக்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளும், சாதிய மோதல்களும் தொடர்ந்து நடைபெறுவது கவலை அளிக்கிறது. சாதி மறுப்பு திருமணங்களைத் தொடர்ந்து சில இடங்களில் மோதல்கள் ஏற்படுகின்றன.
பிற சமூகத்தினருக்கும், பட்டியலின மக்களுக்கும் இடையே ஏற்படும் பிரச்சினைகளுக்கு முற்றுபுள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும்.. பட்டியலின மக்களுக்கும் இதர சமூக மக்களுக்கும், குறிப்பாக தேவர் சமூகத்தினருக்கும் இடையே ஒற்றுமை ஏற்பட வேண்டும். அனைத்து சமூக மக்களும் இணக்கமாக வாழ வேண்டும்.
முதலமைச்சர் விஜய், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் இதில் கவனம் செலுத்தி, சமூக நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அதவாலே தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: விவிஐபிக்கள் வருகையின்போது மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் மின்தடை ஏற்பட்ட விவகாரம் - இளநிலை மின் பொறியாளர் பணியிடை நீக்கம்
வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்புக்கு ஆதரவு
தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி, வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதாக எழுப்பியுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்புப் பணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்.
“வசிப்பிடம் மாறிச் சென்றவர்கள், கண்டறிய முடியாதவர்கள் மற்றும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளவர்கள் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. வாக்காளர் பட்டியலைச் சரிபார்த்து தேர்தல் ஆணையம் உரிய முடிவுகளை எடுத்துள்ளது" என்று அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே தெரிவித்தார்.