திமுக இதுவரை செய்த ஊழல்களை மக்கள் மன்றத்தில் அம்பலப்படுத்துவோம்: பியூஷ் கோயல்
இந்தியாவுக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக செயல்படும் திமுகவை நிச்சயமாக நாங்கள் தோற்கடிப்போம் என பியூஷ் கோயல் கூறினார்.
Published : January 21, 2026 at 2:56 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சபரீசன் ஆகியோருக்கு தொடர்புடைய ஊழல்களை மக்கள் முன்பு அம்பலப்படுத்துவோம் என்று மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.
சென்னையில் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் முன்னிலையில் அமமுக பொதுச் செயாளர் டி.டி.வி. தினகரன், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்தார். இதையடுத்து, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை டி.டி.வி. தினகரன், பியூஷ் கோயல் ஆகியோர் கூட்டாக சந்தித்தனர்.
அப்போது பியூஷ் கோயல் கூறுகையில், "என் நெருங்கிய நண்பரும், சகோதரருமான டி.டி.வி. தினகரன், மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்திருப்பது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் மிகுந்த பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அளிக்கிறது.
2004 முதல் 2007 வரை ராஜ்யசபா உறுப்பினராக டி.டி.வி. தினகரன் இருந்த காலத்தில், என் தந்தையுடன் அவர் இணைந்து பணியாற்றியவர். அந்த காலகட்டத்திலேயே அவரது தலைமைக் குணங்கள், மக்களிடையே உள்ள செல்வாக்கு ஆகியவற்றை நான் நேரடியாகக் காணும் வாய்ப்பை பெற்றேன்.
இந்த கூட்டணியில் எடப்பாடி பழனிசாமி, அன்புமணி ராமதாஸ், டி.டி.வி. தினகரன், ஜி.கே. வாசன் ஆகிய அனைத்து தலைவர்களும் ஒரே நோக்கத்துடன் ஒன்றிணைந்துள்ளனர். அந்த நோக்கம் தெளிவானது. ஊழலிலும் செயலற்ற தன்மையிலும் மூழ்கிய திமுக அரசை அகற்றுவது தான் எங்கள் நோக்கம். தமிழர் பண்பாடு, மொழி, பெருமை, உரிமைகள் மீது தொடர்ந்து திமுக தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.
இனி தமிழகத்தில் இந்த திமுக அரசுக்கு இடமில்லை. இந்தியாவுக்கும், தமிழ்நாட்டுக்கும் எதிராக செயல்படும் திமுக கூட்டணியை நிச்சயமாக நாங்கள் தோற்கடிப்போம். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சபரீசன் உள்ளிட்ட திமுக தலைமைகளுடன் தொடர்புடைய அனைத்து ஊழல்களையும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் முன்னிலையில் நாங்கள் அம்பலப்படுத்துவோம்.
தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தால், மக்களுக்கான நல்லாட்சியை வழங்குவோம். பெண்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பையும், நலத்திட்டங்களையும் உறுதிப்படுத்துவோம். இளைஞர்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்புகளுடன் கூடிய ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம்.
தமிழ் மொழியின் பெருமை, தமிழ் பண்பாடு, தமிழர் அடையாளத்தை உலகம் முழுவதும் எடுத்துச் செல்வோம். இந்த பயணம் புதிதல்ல. எம்ஜிஆரும், ஜெயலலிதாவும் தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்கிய நல்லாட்சியை மீண்டும் கொடுப்பதே எங்கள் இலக்கு. அவர்கள் தமிழ்நாட்டை இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் மாநிலமாக உருவாக்கியதை நாம் மறக்க முடியாது" என்றார்.