திமுகவின் ஊழல் ஆட்சியால் தமிழ்நாடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது - பியூஷ் கோயல்

Published : December 23, 2025 at 8:01 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 8:40 PM IST
சென்னை: திமுகவின் ஊழல் ஆட்சியால் தமிழ்நாடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறினார்.
பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல் இன்று சென்னை வந்தார். பின்னர், சென்னை தியாகராய நகரில் அமைந்துள்ள பாஜக மாநில தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் பியூஷ் கோயல் தலைமையில் பாஜக மையக் குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் தேர்தல் இணை பொறுப்பாளர் அர்ஜுன் ராம் மெகவால், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், கட்சியின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இதன் பிறகு சென்னை எம்.ஆர்.சி நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து தொகுதி உடன்பாடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
அப்போது, மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், மூத்த தலைவர் சுதாகர் ரெட்டி, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தேர்தல் இணை பொறுப்பாளர் அர்ஜுன் ராம் மெக்வால், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி. வேலுமணி, தங்கமணி, திண்டுக்கல் சீனிவாசன், மற்றும் அதிமுக தற்காலிக அவை தலைவர் கே.பி. முனுசாமி உள்பட நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.
இதையடுத்து தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''என் தோழரும், சகோதரருமான எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி. அவர் அனைத்து தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து வழி நடத்தி வருகிறார். இன்று தற்போதைய அரசியல் நிலவரம் குறித்து பேசினோம்.
வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியாக, குடும்பமாக ஒன்றிணைந்து எதிர்கொள்வது, அரசியல் பணிகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதித்தோம். பிரதமர் மோடியின் தலைமை மற்றும் வழிகாட்டுதலால் 2026 தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மாபெரும் வெற்றியை பெறும் என்ற முழு நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது.
தமிழ்நாட்டு மக்களை நேரடியாக சந்திப்பது, தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் கனவுகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றுவது, வளர்ச்சி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை அடைவதே எங்களின் நோக்கம். திமுகவின் ஊழல் ஆட்சியால் தமிழ்நாடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு நல்ல அரசு அவசியம்.
வளர்ச்சியை மையமாகக் கொண்ட அரசு, பெண்களுக்கு நல்ல எதிர்காலத்தை வழங்கிடும் அரசு, இளைஞர்கள், விவசாயிகள், மீனவர்கள், சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் (MSME), சிறுதொழில் முனைவோர், தொழிலதிபர்கள், வணிகர்கள் என அனைவருக்கும் நல்லதொரு எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் அரசு தேவை.
தமிழ்நாட்டின் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை வழங்குவதே தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் உறுதி. அதுவே பிரதமர் மோடியின் உறுதி. அதுவே தமிழ்நாட்டில் எங்களது கூட்டணி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உறுதி. அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணி கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து தமிழகத்தின் வளமான எதிர்காலத்திற்காக பணியாற்றுவோம்'' என பியூஷ் கோயல் கூறினார்.
''மக்கள் விரோத திமுக ஆட்சியை அகற்ற பேச்சுவார்த்தை'' எடப்பாடி பழனிசாமி
இதன் பிறகு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயலை சந்தித்து பேசினோம். தமிழகத்தில் உள்ள நிலவரங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தார். 2026 சட்ட மன்றத் தேர்தலில் அதிமுக, பாஜக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் எப்படி ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்? என கருத்துகளை பரிமாறிக் கொண்டோம்.
மக்கள் விரோத திமுக ஆட்சியை அகற்றவதற்கான திட்டத்திற்கான ஆரம்பகட்ட பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டோம். தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் கொந்தளிப்புடன் உள்ளனர். இந்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும். இதற்காக அதிமுக, பாஜக மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும். 2026 ம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி மிகப் பெரிய வெற்றியை பெற்று ஆட்சி அமைக்கும்'' என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.