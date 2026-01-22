ETV Bharat / state

நள்ளிரவில் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி வீடு; காலையில் இபிஎஸ் வீடு - பியூஷ் கோயல் அடுத்தடுத்து அவசர 'மீட்டிங்'

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கிட்டத்தட்ட இறுதியாகியுள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து பியூஷ் கோயல் ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேசிய பியூஷ் கோயல்
எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேசிய பியூஷ் கோயல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 22, 2026 at 11:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தமிழகம் வந்துள்ள பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல், அடுத்தடுத்து முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

நேற்று நள்ளிரவில் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்திய பியூஷ் கோயல், இன்று காலை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்தார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் பிரச்சாரம், தொகுதி பங்கீடு, கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை உள்ளிட்ட பணிகளில் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன.

அந்த வகையில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தமிழகத்தில் தனது செயல்பாட்டை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே அதிமுகவுடன் கூட்டணி உறுதியான நிலையில், தற்போது பாமகவும், அமமுக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைந்திருக்கின்றன.

நேற்று தமிழகம் வந்த மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயலை சந்தித்த அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைந்தார்.

இதையும் படிங்க: சென்னையில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு கல்லூரி மாணவி பலி - மேலும் 7 மாணவர்களுக்கு தொற்று உறுதி

இந்நிலையில், இன்று பியூஷ் கோயல், அடையாறு பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இல்லத்திற்கு சென்று அவரை சந்தித்து பேசினார். பியூஷ் கோயலுடன் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மத்திய இணையமைச்சர் எல். முருகன், பாஜக மூத்த தலைவர்கள் எச். ராஜா, பொன். ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் சென்றனர். அங்கு அவர்களுக்கு காலை விருந்து பரிமாறப்பட்டது.

பின்னர், எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் பியூஷ் கோயல் உள்ளிட்ட பாஜக தலைவர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர். அதிமுக சார்பில் எஸ்.பி. வேலுமணி, திண்டுக்கல் சீனிவாசன், கே.பி முனுசாமி உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் இருந்தனர். கூட்டணி உறுதியான நிலையில், தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. எனினும், அதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்படவில்லை.

எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக, ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி வீட்டுக்கு பியூஷ் கோயல் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

நாளை சென்னை மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு உரையாற்றுகிறார். இந்தக் கூட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் பங்கேற்பார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

EPS
எடப்பாடி பழனிசாமி
தொகுதி பங்கீடு
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி
PIYUSH GOYAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.