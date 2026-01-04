திமுக அரசு அறிவித்திருப்பது முழுமையான ஓய்வூதியம் அல்ல - சட்டென சொன்ன எல். முருகன்

திமுக அரசு அறிவித்திருப்பது முழுமையான ஓய்வூதியம் அல்ல - சட்டென சொன்ன எல். முருகன்
"தேர்தல் எப்போது நடந்தாலும், திமுக வீட்டிற்கு செல்வது உறுதி" என மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : January 4, 2026 at 11:22 AM IST
வேலூர்: "முழுமையான ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்த திமுக, தற்போது பங்களிப்பு ஓய்வூதியம் மட்டுமே அறிவித்துள்ளது; இது மக்களை ஏமாற்றும் செயல்" என மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
வேலூர் குடியாத்தம் அடுத்த சேத்துவண்டை பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற ஆண்டு விழாவில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கலந்துகொண்டார்.
திமுகவின் ஏமாற்று செயல்
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “ 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக அளித்த பல வாக்குறுதிகள் இன்னும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. ஆசிரியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் தங்கள் கோரிக்கைகளுக்காக தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர். தமிழக அரசின் நிதி நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. முழுமையான ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்த திமுக, தற்போது பங்களிப்பு ஓய்வூதியம் மட்டுமே அறிவித்துள்ளது. இது மக்களை ஏமாற்றும் செயல். தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியதை திமுக அரசு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். மக்களுக்கு நல்லது செய்வதை திமுக எதிர்க்கிறது” என்றார்.
திமுக வீட்டிற்கு செல்லும் நேரம்
தனியார் கல்லூரி நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என வெளியாகியுள்ள தகவல் பற்றிய கேள்விக்கு, “குறித்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள். திமுக வீட்டிற்கு செல்லும் தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது. தேர்தல் எப்போது நடந்தாலும் திமுக வீட்டுக்கு செல்வது உறுதி. மக்கள் கடுங்கோபத்தில் உள்ளார்கள். கருத்துக்கணிப்புகள் எதுவுமே பலிக்காது. மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி - அதிமுக கூட்டணிதான் ஆட்சி அமைக்கும்” என்றார்.
பாஜகவிற்கு இளைஞர்கள் ஆதரவு
கருத்துக்கணிப்பில், இளைஞர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு உள்ள தலைவர்களில் இரண்டாம் இடத்தில் பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, “பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அண்ணாமலை மற்றும் பாஜக மீது இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆதரவு உள்ளது” என பதிலளித்தார்.
திமுக தேர்தல் அறிக்கை குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, “பொய்களை எப்படி சொல்வது; தமிழக மக்களை எப்படி ஏமாற்றலாம்; என்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழுதான் அது. பாஜகவை பொறுத்தவரை, தமிழக மக்களை நேரடியாக சந்தித்து அவர்கள் கூறும் கருத்துகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கப்படும். அவை தமிழ்நாடு வளர்ச்சிக்கும், தமிழ் மக்களின் நலனுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிப்பதாக இருக்கும்" எனக் கூறினார்.
முன்னதாக, மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா கலந்துகொள்ளும் நிகழ்ச்சிக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு அழைப்பு இல்லையா? என்ற கேள்விக்கு,“அது பாஜக நிகழ்ச்சி” என சுருக்கமாக பதிலளித்தார்.