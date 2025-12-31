ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது விளக்கேற்றுவதை யாரும் தடுக்க முடியாது - மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்

தமிழ்நாட்டிலும் தமிழ் தான் இருக்க வேண்டும், அது தான் தேசிய கல்விக் கொள்கையின் படி இருக்கிறது என மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கூறியுள்ளார்.

மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்
மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 1:13 PM IST

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது விளக்கேற்றுவதை எவராலும் தடுக்க முடியாது என மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் கூறியுள்ளார்.

உலகப் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நேரில் வருகை தந்து, சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது குடும்பத்தினரோடு இன்று வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

மீனாட்சி அம்மன் கோயில் சார்பாக அவருக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டு, தரிசனத்திற்கான சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து தரிசனத்திற்கு பிறகு அம்மன் சன்னதி அருகே செய்தியாளர்களை மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, ”காசி தமிழ் சங்கமம் 4.0-ஐ வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்து இருக்கின்றோம். பிரதமர் மோடி வழிகாட்டுதலின்படி கலை, பண்பாடு, கலாச்சாரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக் கூடிய வகையிலே இந்த காசி தமிழ்ச் சங்கமம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

நேற்றைய தினம் புகழ் வாய்ந்த ராமேஸ்வரத்தில் சுவாமி தரிசனம் செய்தேன். அதன் பிறகு இன்று மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரரை தரிசனம் செய்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. கலை, பண்பாடு, கலாச்சாரத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக் கூடிய வகையிலே நம்முடைய பிரதமர் மோடியின் செயல்பாடு இருந்து வருகிறது.

தேசிய கல்விக் கொள்கையின்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும், தாய்மொழியில் கல்வி முறை இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டிலும் தமிழ் தான் இருக்க வேண்டும். அதுதான் தேசிய கல்விக் கொள்கையின் படி இருக்கிறது. ஆளும் தமிழ்நாடு அரசு தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். மாணவர்களுடைய கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் அவர்கள் நல்ல ஒரு உயர் பதவிகளில் அல்லது அதிகாரிகளாக வருவார்கள்” என்றார்.

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் குறித்து கேட்ட போது, “நீதிபதி திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது விளக்கு ஏற்றலாம் என்று கூறிய தீர்ப்புக்கு அனுமதி மறுத்து, அரசியல்ரீதியாக இந்த விவகாரத்தை தமிழ்நாடு அரசு கையாளுவது கண்டிக்கத்தக்கது. இந்துக்களுடைய புனிதமாக கருதக் கூடிய திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதும் விளக்கு ஏற்றுவதை தடுக்க கூடியவர்கள் முட்டாள்கள். அவர்களுக்கு சிவபெருமான் பாடம் புகட்டுவார்.

மேலும் தமிழிலிருந்து எவ்வாறு திருக்குறளை பிரிக்க முடியாதோ, அது போலத் தான் இந்துக்களின் நம்பிக்கையாக இருக்கக் கூடிய திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது விளக்கேற்றுவதை இவர்களால் தடுக்க முடியாது” என்று கூறிவிட்டுச் சென்றார்.

