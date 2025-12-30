தமிழகம் ஏற்காவிட்டாலும் புதிய கல்விக் கொள்கை விரைவில் நடைமுறைக்கு வரும் - மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் திட்டவட்டம்
பிரதமர் மோடி தமிழ் மொழியையும் கொண்டாடுகிறார் என்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்தார்.
மதுரை: புதிய கல்விக் கொள்கையை தமிழக மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர். அவர்கள் ஏற்கவில்லை என்றாலும்கூட இக்கொள்கை சில நாட்களில் நடைமுறைக்கு வரும் என்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்தார்.
காசி தமிழ் சங்கமத்தின் நிறைவு விழா ராமேஸ்வரத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது. இதில் பங்கேற்பதற்காக மதுரை வந்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "மத்திய அரசு கடந்த 4 ஆண்டுகளாக, காசி தமிழ் சங்கமத்தை சிறந்த முறையில் நடத்தி வருகிறது. ராமேஸ்வரத்தில் நடைபெறும் இதன் நிறைவு விழாவில் பங்கேற்க வந்துள்ளேன். தமிழ் மொழி மிகப் பழமையான மொழி. நமது கலாச்சாரத்தின் தொன்மையான மொழி. வட இந்தியாவிலிருந்து அதிக மாணவர்கள் இங்கு வந்து தமிழ் கற்றுக் கொள்கிறார்கள். தமிழகத்திலிருந்து நிறைய ஆசிரியர்கள் வட இந்தியாவிற்கு சென்று தமிழ் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். தற்போது, காசி தமிழ் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்புக்கான அடையாளமாக தமிழ் மொழி மாறிவருவது பெருமையாக உள்ளது" என்று கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "கலாச்சார நிகழ்வுகளில் அவர்கள் தேவையில்லாமல் அரசியல் செய்கிறார்கள். இந்திய கலாச்சாரத்தில் தமிழ் மொழி மிகவும் சிறந்த மொழி. பிரதமர் மோடியும் அதே கருத்தில்தான் உள்ளார். பிரதமர் தமிழ் மொழியையும் கொண்டாடுகிறார். தமிழ் மொழியின் மூலம் நல்ல கருத்துக்களை திருக்குறள் வழியாக திருவள்ளுவர் எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார். அனைவருக்கும் இது பெருமையானது. ஆனால் சிலர் இதில் அரசியல் செய்கிறார்கள்" என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து புதிய கல்விக் கொள்கையில் தமிழக அரசின் நிலைபாடு குறித்த கேள்விக்கு, "சமூகம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, புதிய கல்விக் கொள்கையை தமிழ்நாடு மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் கூட, புதிய கல்விக் கொள்கை விரைவில் நடைமுறைக்கு வரும்” என்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
அதாவது, மத்திய அரசின் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வித் திட்டத்தின்கீழ், மாநிலங்களுக்கான கல்வி நிதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 என்ற பெயரில் புதிய கல்விக் கொள்கையை மத்திய அரசு வெளியிட்டது. இது மும்மொழிக் கொள்கை என்பதால், இந்தி திணிப்பு எனக் குற்றஞ்சாட்டிய தமிழக அரசு, தேசிய கல்விக் கொள்கையில் பல முரண்பாடான அம்சங்கள் இருப்பதாகக் கூறி அதனை ஏற்க மறுத்துவிட்டது. இதனால், தேசிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்கும் வரை கல்வி நிதியை விடுவிக்க முடியாது என மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்தார்.