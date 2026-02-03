ETV Bharat / state

இதுமட்டும் கிடைத்தால் போதும் அப்புறம் பாருங்க; தமிழக ரயில்வே திட்டங்கள் குறித்து மத்திய அமைச்சர் கருத்து

தமிழக ரயில்வே திட்டங்களுக்கு முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சியை விட தற்போதைய பாஜக ஆட்சியில் 9 மடங்கு அதிகமாக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்தார்.

காணொளியில் உரையாற்றும் அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ்
காணொளியில் உரையாற்றும் அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 3, 2026 at 7:51 AM IST

சென்னை: தமிழகத்துக்கான பல்வேறு ரயில்வே திட்டங்களுக்கு தேவைப்படும் நிலத்தில் 24 சதவீதம் மட்டுமே கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறினார்.

நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் (பிப்.1) தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பொது பட்ஜெட் குறித்த விளக்க நிகழ்வு தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டத்தில் நடைபெற்றது. இதில் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், டெல்லியில் இருந்தபடியே பல்வேறு ரயில் திட்டங்களுக்கான மாநில வாரியான நிதி ஒதுக்கீடுகள் குறித்தும், அந்த திட்டங்கள் பற்றியும் காணொளிக் காட்சி மூலம் விளக்கினார்.

அப்போது பேசிய அவர், 2026 பட்ஜெட் தமிழ்நாட்டின் ரயில்வே உள்கட்டமைப்பு விரிவாக்கம் மற்றும் நவீனமயமாக்கலை வேகப்படுத்தி உள்ளது என்று கூறினார்.

தமிழகத்திற்கான ரயில்வே திட்டங்களுக்கு 2026-27 நிதியாண்டில் 7,611 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2014-க்கு முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தை ஒப்பிடும்போது 9 மடங்கு அதிகம் என்றும் தெரிவித்தார்.

மேலும் தமிழகத்துக்கு 2 புதிய புல்லட் ரயில் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அதன்படி, சென்னை - ஹைதராபாத் மற்றும் சென்னை பெங்களூரு இடையே புல்லட் ரயில் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் எனவும் அவர் கூறினார்.

இந்த திட்டங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வந்தால் சென்னையில் இருந்து வெறும் 1 மணி நேரம் 13 நிமிடங்களில் பெங்களூரு செல்ல முடியும் என்றும், சென்னை- ஹைதராபாத் பயண நேரமும் வெறும் 2 மணி நேரம் 55 நிமிடமாக குறையும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு ரயில்வே திட்டங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் ரூ.7611 கோடி ஒதுக்கீடு'' - தெற்கு ரயில்வே கூடுதல் பொதுமேலாளர்

அம்ரித் ரயில் நிலையத் திட்டத்தின்கீழ், தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 77 நிலையங்கள் மறுசீரமைப்பு செய்யப்படுகின்றன என்று தெரிவித்த அமைச்சர், ஐந்து தென் மாநிலங்கள் இணைக்கப்படுவதால், இது அப்பகுதிகளின் வளர்ச்சியை உறுதி செய்யும் என்றும் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ரயில்வே திட்டங்களின் கட்டுமானப் பணிகளுக்குத் தமிழக அரசின் ஆதரவு எங்களுக்குத் தேவை என்று வலியுறுத்திய அமைச்சர், ரயில்வே பட்ஜெட்டின்படி, தமிழ்நாட்டுக்கான ரயில்வே திட்டங்களுக்கு 4,326 ஹெக்டேர் நிலம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் இதுவரை 1,052 ஹெக்டேர் நிலம் மட்டுமே கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது மொத்த தேவையில் 24 சதவீதம் மட்டுமே.

ரயில்வே திட்டங்களுக்கு தேவைப்படும் நிலங்கள் 100 சதவீதம் முழுமையாக கிடைத்தால் அந்த திட்டங்களால் தமிழக மக்கள் பயனடைய முடியும். எனவே தமிழக அரசு மத்திய அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு தருவதோடு, தேவைப்படும் நிலங்களையும் கையகப்படுத்தி தந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்படவேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறினார்.

மத்திய பட்ஜெட்டில் ரயில்வே திட்டங்கள், புதிய வழித்தடங்கள், போக்குவரத்து வசதிகள் போன்ற உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக்கு 2.93 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ரயில்வே துறைக்கு அதிக அளவில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது

