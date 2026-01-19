ETV Bharat / state

மீண்டும் சென்னை வருகிறார் பியூஷ் கோயல் - அதிமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடு கையெழுத்தாகும் என தகவல்

பிரதமர் மோடி தலைமையில் ஜனவரி 23 ஆம் தேதி மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

கோப்புப்படம்
சென்னை: மத்திய அமைச்சரும், தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஷ் கோயல் 3 நாள் பயணமாக நாளை மறுநாள் சென்னை வருகிறார்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அதற்கான தேதி பிப்ரவரி இறுதியில் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், பிரச்சாரம், விருப்ப மனுக்களைப் பெறுவது, வேட்பாளர் நேர்காணல், கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு என அரசியல் கட்சிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், மதிமுக, விடுதலைச் சிறுத்தைகள், மார்க்சிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், மக்கள் நீதி மய்யம், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி உள்ளிட்டவை உள்ளன. அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக, அன்புமணி ராமதாஸின் பாமக ஆகியவை இணைந்துள்ளன. இந்த நிலையில், இந்த கூட்டணிக்கு மேலும் சில கட்சிகள் வரும் என அதிமுக மற்றும் பாஜக தலைவர்கள் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் பணிகளில் பாஜக தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக மத்திய அமைச்சரும், தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஷ் கோயல் 3 நாட்கள் பயணமாக தமிழ்நாடு வரவுள்ளார். ஏற்கனவே, கடந்த டிசம்பர் 23 ஆம் தேதி பியூஷ் கோயல் தலைமையிலான குழுவினர் சென்னை வந்து சென்றனர்.

இந்த நிலையில், பியூஷ் கோயல் நாளை மறுநாள் மீண்டும் சென்னை வருகிறார். இந்த பயணத்தின் போது அதிமுக-பாஜகவின் தொகுதி பங்கீடு குறித்து முடிவு செய்து, கூட்டணி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தொடர்ந்து ஜனவரி 23 ஆம் தேதி மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. அதில், பங்கேற்று பிரதமர் மோடி உரையாற்ற உள்ளார். அப்போது அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் பங்கேற்கும் கட்சிகளை அறிமுகப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே அதற்கு முன் கூட்டணியின் தொகுதி பங்கீடுகளை முழுமையாக முடித்து விட வேண்டும் என்ற நோக்கில் பியூஷ் கோயல் சென்னை வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அது மட்டுமின்றி, கூட்டணியில் அமமுக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளை இணைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்ட மேடையில் கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களை ஏற்ற பாஜக திட்டமிட்டுள்ளது.

