2 நாட்கள் பயணமாக 15-ந் தேதி தமிழ்நாடு வருகிறார் அமித் ஷா
Published : December 12, 2025 at 8:26 PM IST
வேலூர்: 2 நாட்கள் பயணமாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழ்நாடு வருகிறார்.
இன்னும் சில மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில், அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இடம் பெற்றுள்ளது. மேலும், அனைத்துக் கட்சிகளும் தீவிர பிரச்சாரத்தை இப்போதே தொடங்கி விட்டனர். திமுகவினர் "என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி" என்ற பெயரிலும், தவெக தலைவர் விஜய், "மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி" என்ற பெயரிலும் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஈரோட்டில் வரும் 18-ந் தேதி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளார்.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பாஜகவும் தேர்தல் வேலைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், தேர்தலுக்கு முன் கூட்டணிக்கு மேலும் சில கட்சிகளை கொண்டுவரவும் பாஜக முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. இதனை அக் கட்சியின் தலைவர் நயினார் நாகேந்தரன் தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் இதனை கூறி வருகிறார்.
தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ள இந்த பரபரப்பான சூழலில், 2 நாட்கள் பயணமாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழ்நாடு வருகிறார் என பாஜக நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர். வரும் 15 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு வரும் அமித் ஷா, பயணத்தின் முதல் நிகழ்ச்சியாக வேலூர் மாவட்டம் செல்கிறார்.
வேலூரில் நடைபெறவுள்ள பாஜக தலைவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொள்ள உள்ளார். இந்த கூட்டத்தில் வரவிருக்கும் சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான கூட்டணி, மேலும் சில கட்சிகளை கூட்டணிக்கு கொண்டு வருவது தலைவர்களுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பு தொடர்பாக விரிவான ஆலோசனைகள் நடத்தப்படும் என கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து, வேலூரில் நடைபெறவுள்ள பாஜக பொதுக்கூட்டத்திலும் அமித்ஷா பங்கேற்க உள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகளை வேலூர் மாவட்ட நிர்வாகிகள் செய்து வருகின்றனர்.
பின்னர், 15 ஆம் தேதி இரவு, வேலூரில் இருந்து சென்னை செல்கிறார். இரவு அங்கு தங்கவுள்ளார். 16 ஆம் தேதி காலை, சென்னையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களையும் அமித் ஷா சந்திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.