உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழ்நாடு வருகை - திருவண்ணாமலையில் சாமி தரிசனம்
தமிழ்நாட்டை போலவே புதுச்சேரியிலும் அமித் ஷாவின் வருகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அங்கும் ட்ரோன்கள் பறக்க தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 8, 2026 at 7:48 AM IST
திருவண்ணாமலை: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் வருகையை முன்னிட்டு இன்றும் (ஆகஸ்ட் 8), நாளையும் என இரு நாட்களுக்கு அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்படுவதாக திருவண்ணாமலை ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாக விளங்குகிற திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில், ஆடிப்பூரம் பிரம்மோற்சவ விழா தொடங்கி விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாடு மற்றும் அண்டை மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வருகைபுரிந்து அண்ணாமலையார் மற்றும் உண்ணாமுலையம்மனை தரிசித்து வழிபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த பிரம்மோற்சவ விழாவில் பங்கேற்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா திருவண்ணாமலைக்கு வருகை புரிகிறார். இன்று மாலை கோயிலுக்கு வந்து சாமி தரிசனம் செய்ய அவர் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், அதற்காக டெல்லியிலிருந்து சென்னை விமான நிலையம் வந்து, அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருவண்ணாமலை கிரிவலப் பாதையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஹெலிபேடில் வந்து இறங்க உள்ளார்.
அங்கிருந்து அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலுக்குச் சென்று சிறப்பு அபிஷேகத்தில் கலந்துகொண்டு, அடுத்து ஸ்ரீரமண மகரிஷி ஆசிரமத்தில் நடைபெறுகிற பூஜையிலும் கலந்துகொள்கிறார். கோயில் நிகழ்வுகளை முடித்துக்கொண்டு மாலை 6.30 மணியளவில் புதுச்சேரிக்கு செல்ல உள்ளார்.
அமித் ஷாவின் வருகையையொட்டி, நாளைய தினம் வரை இரு நாட்களுக்கு கோயில் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்படுவதாக திருவண்ணாமலை ஆட்சியர் வந்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்த அவரது அறிக்கையில், ”மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா 08.08.2026 மற்றும் 09.08.2026 தேதிகளில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி ஆசிரமம் மற்றும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு தரிசனம் மற்றும் பூஜைக்காக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு வருகை தருகிறார்.
இதனை முன்னிட்டு ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி ஆசிரமம், அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், ஹெலிபேடு மற்றும் குறிப்பிட்ட மிக முக்கிய நபர் பயணிக்கும் வழியின் சுற்றுப்புறங்களில் ட்ரோன்கள், ரிமோட் கட்டுப்பாட்டு விமானங்கள் மற்றும் ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்களின் (UAVs) அங்கீகரிக்கப்படாத பயன்பாடு மூலம் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஏற்படா வண்ணம் பொது பாதுகாப்பின் நலனுக்காகவும், மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் முழுமையான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காகவும், அவ்வாறான பொருட்களின் பறப்பதற்கு தடை செய்யப்படுகிறது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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தமிழ்நாட்டை போலவே புதுச்சேரியிலும் அமித் ஷாவின் வருகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அங்கும் ட்ரோன்கள் விதிக்க தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மத்திய ரிசர்வ் படை, காவல்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு படையினர் பாதுகாப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
திருவண்ணாமலையிலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் புதுச்சேரி செல்லும் அவர், இரவு அங்குள்ள தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்க உள்ளார். நாளை 9ஆம் தேதி, கோரிமேடு காவலர் மைதானத்தில் நடைபெறுகிற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று, புதுச்சேரி காவல்துறைக்கு குடியரசுத் தலைவரின் வண்ண விருதை வழங்க உள்ளார்.