'புதுச்சேரியில் என்டிஏ அரசு ஊழலை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது' - உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா
புதுச்சேரி மாநிலத்தை காந்தி குடும்பத்தின் ஏடிஎம் இயந்திரம் போல நாராயணசாமி பயன்படுத்தி வந்ததாக அமித்ஷா விமர்சித்துள்ளார்.
Published : February 14, 2026 at 7:12 PM IST
புதுச்சேரி: என்டிஏ அரசு புதுவையில் ஊழலை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார்.
காரைக்காலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் பாஜக மூத்த தலைவரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷா ஆற்றிய உரை வருமாறு,
திருநள்ளாறு சனீஸ்வர பகவானையும், பத்ரகாளி அம்மனையும் தலைவணங்கி உரையை தொடங்குகிறேன். உலகத்தின் மிகவும் தொன்மையான தமிழ் மொழியில் உரையாற்ற முடியவில்லை என்பதற்கு மன்னிப்புக்கேட்கிறேன். இங்கு நான் வந்ததற்கு இரண்டு நோக்கங்கள் உள்ளது.
மோடி - ரங்கசாமி ஆகியோர் தலைமையில் உள்ள புதுச்சேரியில் இத்தனை ஆண்டுகளில் என்ன நடந்துள்ளது என்று விவரிக்கவும், இந்தியா கூட்டணியின் திரையை கிழிக்கவும் வந்துள்ளேன். 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு NDA அரசை அமைக்க புதுச்சேரி மக்கள் வாய்ப்பு அளித்தார்கள்.
இங்கே NDA அரசாங்கம் மூன்று வேலைகளை செய்துள்ளது. ஒன்று ஊழலை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. இரண்டு இங்கிருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் புதுச்சேரியை தில்லிக்கு அடிமையாக வைத்திருந்தது. ஆனால் NDA அரசாங்கம் புதுச்சேரிக்கு ஆதரவு தெரிவித்து நல்ல மாநிலமாக உருவாக்கி உள்ளது. மூன்றாவது புதுச்சேரியில் அரசியல் நிலைத்தன்மை, அரசியல் சிரத்தன்மையை உருவாக்கி உள்ளோம்.
2019 ஆம் ஆண்டு காஷ்மீர் புல்வாமா தாக்குதலில் 40 (CRPF) சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் பலியானார்கள். இந்த நாட்டிற்கு தங்களின் இன்னுயிரை அளித்த 40 வீரர்களுக்கும் அஞ்சலி செலுத்துகிறேன். காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் பாகிஸ்தானில் இருந்து தீவிரவாதிகள் வந்து தாக்குதல் தொடுப்பார்கள்.
இந்த அன்றாட தாக்குதல் சம்பவங்களை காங்கிரஸ் கட்சி வாடிக்கையாக வைத்து இருந்தார்கள். இதுபற்றி நாட்டின் பிரதமர், உள்துறை அமைச்சர், பாதுகாப்புதுறை அமைச்சர் எதுவும் பேசமாட்டார்கள். ஆனால் மோடி வந்த பிறகு 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் முறையாக புல்வாமாவில் தாக்குதல் நடந்த பிறகு, அவர்கள் வீடு புகுந்து தாக்குதல் நடத்தினோம்.
முதலில் ஆபரேஷன் சிந்தூர் அரங்கேற்றி அவர்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைத்தோம். இன்று நம்முடைய மோடியின் அரசை பார்த்து எந்தவொரு தீய சக்தியும் கண்ணெடுத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு உள்ளது. புதுச்சேரி மக்கள் NDA மீதும், பாஜக மீதும், ரங்கசாமி மற்றும் மோடி மீதும் நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்.
கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் 44 சதவீத வாக்குகள் அளித்து ஆதரவு அளித்தார்கள். இந்தமுறை பாரதிய ஜனதா கட்சி, என்.ஆர் காங்கிரஸ், அதிமுக கட்சிகளோடு இணைந்து புதுச்சேரியில் 64 சதவீதம் வாக்குகள் பெற்று 24 தொகுதிகளை பெறுவோம். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் வளர்ச்சிகளை சீர் செய்துள்ளோம். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் புதுச்சேரியை வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும்.
அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் நாம் 3 துறைகளில் கவனத்தை செலுத்தி ஆட்சி அமைக்க உள்ளோம். புதுச்சேரி மீனவர்களின் பொருட்களை உலக சந்தைகளில் கொண்டு சேர்க்க நமது இலக்கு இருக்க வேண்டும். தகவல் தொழில் நுட்பம், தரவுகள் மையம், AI உள்ளிட்ட துறைகளில் புதுச்சேரி மாநில இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை பாஜக ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்.
பிரதமர் மோடி மலேசியா சென்றபோது திருவள்ளுவருக்கான இருக்கை ஒன்றை ஏற்படுத்துவதாக உறுதியளித்தார். அங்கே மலேசியா வாழ் தமிழ் மாணவர்களுக்கு திருவள்ளுவர் பெயரில் ஊக்கத் தொகை அளிப்பதாக மோடி உறுதி அளித்துள்ளார். மலேசியா நாட்டில் தமிழ் மொழிக்கு சிறுபான்மை மொழி என்ற அந்தஸ்து கிடைத்துள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நாராயணசாமி புதுச்சேரி மாநிலத்தை காந்தி குடும்பத்து ஏடிஎம் இயந்திரம் போல பயன்படுத்தி வந்தார். டெல்லி கஜானாவை நிரப்பும் வேலையை மட்டுமே செய்து வந்தார். பல இருக்கைகளை அவர் ஏலம் விடும் செயலில் ஈடுபட்டார். தாழ்த்தப்பட்ட, பழங்குடியின மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டை ஏலத்தில் விட்டார். போக்குவரத்து துறையை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளுங்கள் என நாராயணசாமி லைசன்ஸ் கொடுத்து இருந்தார்.
புதுச்சேரி வளர்ச்சித் திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்ட 15 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரவு செலவு திட்டத்தில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து CAG அறிக்கையின் மூலம் தெரிந்துள்ளது. தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை அவமானப்படுத்தும் மோசமான செயல்களை நாராயணசாமி செய்துள்ளார். தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை விற்பனைக்கு விட்ட மோசமான செயலையும் நாராயணசாமி செய்துள்ளார். அவருடைய காலத்தில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ஒரு தொழில் கூட தொடங்கவில்லை.
தற்போதைய புதுச்சேரி அரசு, இங்கு 5 ஆண்டுகளில் zoho அமைப்பு, மென்பொருள் நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ளது. மேலும், புதுச்சேரியில் லேப்டாப் தயாரிக்கும் நிறுவனமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. துறையை விரிவாக்க புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பழைய ஜவுளி துறை ஆலைகளுக்கு புத்துயிர் அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
ராகுல் காந்தி பொய் பேசுவதையே தன்னுடைய தொழிலாக வைத்துள்ளார். பிரதமர் ஐரோப்பியா, அமெரிக்காவுடன் செய்துள்ள வர்த்தக ஒப்பந்தம் காரணமாக மீனவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு ஆதாயம் மட்டுமே கிடைக்கும். தீங்கு ஏற்படாது. மோடி இன்னும் சில காலத்தில் புதுச்சேரிக்கு அறிவிப்புகள் மற்றும் திறப்பு விழாக்களை நடத்த உள்ளார். எனவே மோடி மற்றும் ரங்கசாமிக்கு நீங்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்" என்றார்.