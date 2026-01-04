ETV Bharat / state

திருச்சியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா; பரபரக்கும் தமிழக தேர்தல் களம்

அமித் ஷா நாளை திருச்சியில் உள்ள திருவானைக்காவல் மற்றும் ஶ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.

திருச்சியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா
திருச்சியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

January 4, 2026

திருச்சி: இரண்டு நாள் பயணமாக தமிழ்நாடு வருகை தந்துள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா தேர்தல் தொடர்பாக கட்சி நிர்வாகிகளுடன் இன்று இரவு ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா இரண்டு நாள் பயணமாக தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தந்துள்ளார். அந்தமானில் இருந்து தனி விமானத்தில் இன்று திருச்சிக்கு வந்த அமித் ஷா புதுக்கோட்டையில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற பிரசாரப் பயணத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

இந்நிலையில், அமித் ஷா திருச்சி கண்டோன்மென்ட் பகுதியில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் இன்று இரவு தங்குகிறார். அதனை தொடர்ந்து நட்சத்திர விடுதியில் நடக்கும் பாஜக மையக் குழுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவுள்ளார். இந்தக் கூட்டத்தில் தேர்தல் பரப்புரை, தேர்தல் வியூகம், தமிழக அரசியலின் தற்போதைய நிலை, தொகுதிப் பங்கீடு உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் அமித் ஷாவின் இந்தப் பயணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்நிலையில், அமித் ஷா 2 ஆம் நாளான நாளை (ஜன.5) திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள திருவானைக்காவல் மற்றும் ஶ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் சாமி தரிசனம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.

அதைத்தொடர்ந்து மன்னார்புரம் பகுதியில் உள்ள ராணுவ மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள 2,000 பேர் பங்கேற்கும் 'மோடி பொங்கல் விழா'வில் பங்கேற்கவுள்ளார். அதன் பின்னர் பிற்பகல் 1.20 மணிக்கு கார் மூலமாக திருச்சி விமான நிலையத்துக்குச் சென்று டெல்லிக்கு புறப்படவுள்ளார். அமித் ஷா வருகையை முன்னிட்டு புதுக்கோட்டையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. திருச்சி மாவட்டம் முழுவதும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மேலும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் வருகையையொட்டி, விமான நிலைய சுற்றுப் பகுதிகளில் டிரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

