ஆராய்ச்சி பணிகளுக்கு இந்தியா அதிக நிதி ஒதுக்க வேண்டும்; பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் வலியுறுத்தவ்
இந்திய ஐ.டி., துறையில் கிட்டத்தட்ட 50 முதல் 60 லட்சம் பேர் பணியாற்றுகின்றனர். ஆனால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் 80 லட்சம் வேலைகளை உருவாக்க வேண்டியுள்ளது என்று அனந்த நாகேஸ்வரன் கூறினார்.
Published : April 30, 2026 at 10:28 PM IST
சென்னை: ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக அமெரிக்கா தன் ஜி.டி.பி.,யில் 3.5 சதவீதமும், சீனா 2.4 சதவீதமும் செலவிடுகின்றன. ஆனால், இந்தியா 0.65 சதவீதம் மட்டுமே செலவிடுகிறது. இதனை அதிகரிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசின் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் அனந்த நாகேஸ்வரன் தெரிவித்தார்.
சென்னை ஐ.ஐ.டி.,யின் 67வது நிறுவன தின விழா ஐஐடி வளாகத்தில் இன்று நடந்தது. இதில், அனந்த நாகேஸ்வரன் பேசியதாவது:
கல்வி நிறுவனங்கள், தொழில் துறைகளுடன் இணைந்து செயல்படுவது குறைவாக உள்ளது. இந்த இடைவெளியை குறைக்க வேண்டும். அப்படி குறைப்பதன் வாயிலாக, தொழில்துறை வேலைவாய்ப்புகளுக்கு, மாணவர்கள் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
இந்திய ஐ.டி., துறையில் கிட்டத்தட்ட 50 முதல் 60 லட்சம் பேர் பணியாற்றுகின்றனர். ஆனால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் 80 லட்சம் வேலைகளை உருவாக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, ஐ.டி., துறை மட்டுமே, இந்தியாவின் வேலைவாய்ப்பு சவாலுக்கு தீர்வாக இருக்க முடியாது.
‘உற்பத்தித் துறை மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுக்கு இந்தியா மிக அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். தென் கொரியா, ஐரோப்பா, சுவிட்சர்லாந்து, ஜெர்மனி, ஸ்வீடன் போன்ற நாடுகள், வலுவான உற்பத்தித் தளத்துடன் வர்த்தகத் திறன்களை இணைத்து, நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளன.
செயற்கை நுண்ணறிவு யுகத்தில், தொழில்நுட்பமானது நாம் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு உதவியாக இருக்குமே தவிர மாற்றாக இருக்காது. இதற்கேற்ப கல்வி நிறுவனங்களும், தொழில்நுட்பம், சிக்கல் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் உலக அளவிலான சவால்களுக்கு ஏற்ற திறன்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
எரிசக்தி பாதுகாப்பு, பொது போக்குவரத்து ஆகிய நீண்டகால முன்னுரிமைகளிலும் இந்தியா கவனம் செலுத்த வேண்டும். நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்புக்கு மட்டுமின்றி, உலகளாவிய அளவிலும் விவசாயம் முக்கியமானதாக திகழ்கிறது. அதேநேரத்தில், வளர்ந்து வரும் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட புதிய துறைகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
சர்வதேச அளவில், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக, அமெரிக்கா தன் ஜி.டி.பி.,யில் 3.5 சதவீதமும், சீனா 2.4 சதவீதமும் செலவிடுகின்றன. ஆனால் இந்தியா 0.65 சதவீதம் மட்டுமே செலவிடுகிறது. இந்த நிதியை அதிகரிக்க வேண்டும்.
கல்வி நிறுவனங்கள், ‘நாம் எத்தகைய மாணவர்களைத் தயார் செய்கிறோம்?’ என்ற கேள்வியைத் தங்களைத் தாங்களே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்அதற்கு, ‘ கல்வி என்பது, மேலோட்டமான கற்றலில் இல்லை; ஆழம், ஒழுக்கம் மற்றும் சிக்கலான பிரச்னைகளை எதிர்கொள்ளும் திறனில் உள்ளது’ என்பதே பதிலாக இருக்க வேண்டும்.
மாணவர்கள் உடனடி பலன்களை விட, நீண்டகால மதிப்பு உருவாக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். செயற்கை நுண்ணறிவு ஆதிக்கம் செலுத்தும் உலகில், மொபைல் மற்றும் பிற டிஜிட்டல் சாதனங்களின் கவனச் சிதறலில் சிக்கிக் கொள்ளக் கூடாது என்று அனந்த நாகேஸ்வரன் பேசினார்.
விழாவில் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் முன்னாள் ஐ.ஐ.டி., மாணவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டது.