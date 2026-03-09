ETV Bharat / state

உலோகங்கள் துருப்பிடிப்பதை தடுக்க ஆராய்ச்சி - மத்திய வேதியியல் துறை விஞ்ஞானி தகவல்

பாம்பன் பாலம் மற்றும் அணைக்கட்டுகளில் உள்ள உலோகங்கள் நீண்ட நாள் உழைக்கும் வகையிலான பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக விஞ்ஞானி டேனியல் ரெனால்ட் ஜோசப் தெரிவித்தார்.

மத்திய மின் வேதியியல் துறையின் தலைமை விஞ்ஞானி டேனியல் ரெனால்ட் ஜோசப்
மத்திய மின் வேதியியல் துறையின் தலைமை விஞ்ஞானி டேனியல் ரெனால்ட் ஜோசப் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 9, 2026 at 4:23 PM IST

தூத்துக்குடி: பாம்பன் பாலம் போன்ற நாட்டின் பொதுச் சொத்துகளில் உள்ள உலோகங்கள் துருப்பிடிக்காமல், நீண்ட நாள் உழைக்கும் வகையிலான ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மத்திய வேதியியல் துறை தலைமை விஞ்ஞானி தெரிவித்தார்.

தூத்துக்குடி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்படும் வ.உ.சி பொறியியல் கல்லூரியில் 2022 மற்றும் 2025-ம் ஆண்டில் படித்த மாணவர்களுக்கான பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட மத்திய மின் வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முதன்மை விஞ்ஞானி டேனியல் ரெனால்ட் ஜோசப் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபத்திலிருந்து செயல்படும் மத்திய அரசின் மின் வேதியியல் துறை பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, உலோகங்கள் துருப்பிடிப்பதால் அதிகளவில் பாதிப்புகள் உருவாகின்றன. எனவே, உலோகங்கள் துருப்பிடிக்காமல் நீண்ட காலம் உழைக்கும் வகையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். உலோகங்கள் துருப்பிடிப்பதற்கான காரணங்கள், அதனை எப்படி தவிர்க்கலாம் எனவும் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு வருகிறோம்.

விஞ்ஞானி டேனியல் ரெனால்ட் ஜோசப் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

உலோகம் என்றாலே அலுமினியம், இரும்பு, காப்பர் என அனைத்தும் அடங்கும். இவற்றில் தங்கம் எளிதில் துருப்பிடிக்காது, இரும்பு சீக்கிரமாக துருப்பிடித்துவிடும். உதாரணத்திற்கு பாம்பன் பாலம் கடல் மீது கட்டப்பட்டிருப்பதால், அதில் உப்புக்காற்று எப்போதும் வீசிக்கொண்டே இருக்கும். இதன் விளைவாக பாலத்தின் கான்கிரீட் உள்ளே இருக்கும் கம்பிகள் விரைவில் துருப்பிடிக்கும்.

எனவே, நாட்டின் முக்கிய சொத்துகளாக கருதப்படும் பாம்பன் பாலம் மற்றும் அணைக்கட்டுகளில் உள்ள உலோகங்களை துருப்பிடிக்காமல் பாதுகாத்து, அவற்றை நீண்ட காலம் பயன்படும் வகையில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம்.

மேலும், ராக்கெட்டில் உள்ள பாகங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மத்திய மின் வேதியியல் துறையில் உள்ள ஆராய்ச்சி மைய கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மின் வேதியியல் துறை தற்போது நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. இதனால் இந்த துறையில் மாணவர்களுக்கு அதிகளவு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. எம்.டெக்., முதுநிலை பட்டப்படிப்பு, வேதியியல் தொடர்பாக படிக்கும் நபர்களுக்கு இங்கு Project செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம்.

அதேபோல செப்.26 ஆம் தேதி 'ஓபன் டே' என ஒன்றை நடத்துவோம். அப்போது சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் அவர்களது கண்டுபிடிப்புகளை இலவசமாக காட்சிப்படுத்தலாம். அதுமட்டுமின்றி, மின் வேதியியல் துறையில் என்னென்ன ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன, எதிர்காலத்தில் என்னவெல்லாம் படிக்கலாம் என்பவை குறித்தும் மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைப்போம்” என்று விஞ்ஞானி டேனியல் ரெனால்ட் ஜோசப் கூறினார்.

DANIEL REYNOLDS JOSEPH
PAMBAN BRIDGE METALS PREVENT
துருப்பிடித்தலை தடுக்க ஆராய்ச்சி
தூத்துக்குடி அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
RESEARCH TO PREVENT METAL RUSTING

