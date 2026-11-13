மேகதாது அணை கட்ட ஒன்றிய அரசு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கோரிக்கை
நூலகங்களுக்கு போலி புத்தகங்களைத் தயாரித்து வழங்கி திமுகவினர் ஊழல் செய்துள்ளதாக அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 13, 2026 at 10:59 PM IST
மதுரை: மேகதாது அணை கட்ட ஒன்றிய அரசு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் புத்தகத் திருவிழாவை தமிழக அமைச்சர் நிர்மல்குமார், தமிழக வெற்றிக் கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து புத்தகக் கண்காட்சியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பல்வேறு அரங்குகளைப் பார்வையிட்டதுடன், மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டு ரசித்துப் பாராட்டினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "மதுரையில் தற்போது புத்தகத் திருவிழா தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய தலைமுறையினரிடம் புத்தகங்கள் வாங்கிப் படிக்கும் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்தில் இந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் டெலிபோன் டைரக்டரி உள்ளிட்ட புத்தகங்களைக்கூட ஜெராக்ஸ் எடுத்து புத்தகங்களாகத் தயாரித்து நூலகங்களுக்கு வழங்கியுள்ளனர். செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திப் போலியான புத்தகங்களைத் தயாரித்து மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.
காலங்காலமாகப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய நூலகங்களுக்குக் கலைஞர் நூலகம், பெரியார் நூலகம் எனப் பெயர்களை வைத்துக்கொண்டு ஊழல் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் சிலர் செயல்பட்டுள்ளனர். எங்களது ஆட்சியில் இதுபோன்ற முறைகேடுகள் நடைபெறாது.
கடந்த காலங்களில் பணம் கொடுத்து அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமிக்கப்பட்டதைப் போல இல்லாமல், தகுதியான நபர்கள் மட்டுமே அரசு வழக்கறிஞர்களாக நியமிக்கப்படுவார்கள். இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக எழுந்துள்ள புகார் குறித்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனிடம் நிச்சயமாகப் பேசுவேன். அதன் பின்னர் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்பதைத் தெரிவிப்பேன்.
பெரியார் நூலகம் தொடர்பான விவகாரத்திலும் திமுகவினர் திசைதிருப்பும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகும் அனைத்து தகவல்களுக்கும் பதில் சொல்லிக்கொண்டிருக்க முடியாது. ஆதாரங்களுடன் பேச வேண்டும். தீபாவளி பண்டிகையின்போது நடைபெற்ற சம்பவங்கள் தொடர்பாக எங்களது அமைச்சர் தரவுகளுடன் கருத்துத் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், அதையும் திமுகவினர் திசைதிருப்பி வருகின்றனர்.
கடந்த காலங்களை ஒப்பிடும்போது தற்போது காவல்துறையில் அரசியல் குறுக்கீடுகள் இல்லை. காவல்துறையினர் சுதந்திரமாகச் செயல்பட்டு வருகின்றனர். கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்களை ஒழிப்பதற்கும் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தமிழகத்தில் அனைத்து இடங்களிலும் லஞ்சம், ஊழல் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது.
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கடந்த ஆறு மாதங்களாகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு தமிழக மக்களுக்கு நல்லாட்சியை வழங்கியுள்ளோம். திமுகவினர் பணத்தை வைத்துக்கொண்டு மக்களைச் சந்தித்ததைப் போல நாங்கள் வரவில்லை. முதலமைச்சரின் முகத்தை மட்டுமே முன்னிறுத்தி மக்களைச் சந்தித்து வருகிறோம். எனவே, இந்த ஆட்சியைக் கவிழ்க்க முடியாது.
மேகதாது அணை விவகாரம்
மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசு மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம். கர்நாடக அரசு அடாவடியாகச் செயல்பட்டால் அது இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டைப் பாதிக்கும். எனவே, மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு ஒன்றிய அரசு எந்தவிதத்திலும் அனுமதி அளிக்கக் கூடாது. தமிழகத்தின் நலனையும், காவிரி நீர் உரிமையையும் பாதிக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்படும் எந்த முயற்சியையும் அனுமதிக்க முடியாது" எனத் தெரிவித்தார்.