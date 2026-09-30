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ஜெம் வீரமணி வழக்கில் அனைத்து வீடியோக்களும் முடக்கம்: உயர் நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல்

ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யும் வரை ஊடகங்கள் விவாதம் நடத்தாமல் இருக்கலாமே? என நீதிபதி கருத்து தெரிவித்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 5:57 PM IST

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சென்னை: பாலியல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணி தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் வெளியான அனைத்து வீடியோக்களையும் கூகுள் மற்றும் மெட்டா நிறுவனங்கள் முடக்கம் செய்துள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் வீரமணி அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டார். இது தொடர்பாக பல வீடியோக்களும், செய்திகளும் ஊடகங்களில் வெளியானது.

இதனிடையே, ஜெம் வீரமணி தொடர்பாக செய்திகளை தொலைக்காட்சி மற்றும் பத்திரிக்கைகளில் வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரி 'துளிர் அறக்கட்டளை' சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்த மனுவை கடந்த வாரம் விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், இந்த வழக்கு தொடர்பான வீடியோ, ஆடியோ மற்றும் ஆதாரங்கள் தொடர்பான செய்திகளை வெளியிட தொலைக்காட்சிகள், பத்திரிக்கைகள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களுக்கு தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.

மேலும், விசாரணையின் உண்மை நிலையை மக்கள் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில், இந்த வழக்கை விசாரிக்கும் எஸ்ஐடி குழுவானது, வாரத்திற்கு ஒருமுறை பத்திரிக்கை மூலமாக செய்தி வெளியிட வேண்டும் எனவும் அவர் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கானது இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பின் சிறுமிகள் தொடர்பான காட்சிகளை முடக்க கூகுள், மெட்டா பொன்ற நிறுவனங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. நோட்டீஸை பெற்ற நிறுவனங்கள் அனைத்து வீடியோக்களையும் உடனடியாக முடக்கம் செய்துள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.

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மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பான வீடியோக்களை ஒளிபரப்பக் கூடாது என தனியார் தொலைக்காட்சிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுவரை எக்ஸ் தளத்தில் இருந்து நீக்கப்படாமல் உள்ள வீடியோக்களை நீக்குமாறு மத்திய அரசு தரப்பில் மீண்டும் நோட்டீஸ் அனுப்ப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், 15 வலைதளங்களில் இன்னும் அந்த வீடியோக்கள் முடக்கப்படாமல் இருப்பதாக தெரிவித்தார். அந்த வீடியோக்களையும் முடக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய அரசு சார்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, துளிர் அறக்கட்டளை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "காவல் நிலையத்தில் வீரமணி மற்றும் சிறுமிகளிடம் போலீசார் விசாரணை செய்வது போன்ற காட்சியை தனியார் தொலைக்காட்சி வெளியிட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்தனர். அந்த காட்சிகளை பார்வையிட்ட நீதிபதி, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் இது காட்சிபடுத்தியிருப்பதாகவும், இந்த நேரத்தில் இது போன்ற செய்திகளை ஏன் வெளியிட வேண்டும் என கேள்வி எழுப்பியதோடு, சம்பந்தப்பட்ட தனியார் தொலைக்காட்சி இதற்கு பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிட்டார்.

மேலும், "பத்திரிகை சுதந்திரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிடவில்லை; அதே நேரத்தில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளின் ரகசியம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நீதிமன்றம் உறுதியாக உள்ளது. அதனால், ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யும் வரை ஊடகங்கள் விவாதம் நடத்தாமல் இருக்கலாமே? என கருத்து தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கின் விசாரணையை அக்டோபர் 6-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

ஜெம் வீரமணி
தொலைக்காட்சிகள்
உயர்நீதிமன்றம்
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