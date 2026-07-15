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தமிழக தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமாருக்கு 6 மாத பணி நீட்டிப்பு: மத்திய அரசு ஒப்புதல்

தமிழக அரசின் பரிந்துரையை ஏற்று தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமாருக்கு மத்திய அரசு பணி நீட்டிப்பு வழங்கியுள்ளது.

தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார்
தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 5:22 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் ஐஏஎஸ்-க்கு மேலும் 6 மாதங்கள் பணி நீட்டிப்பு வழங்கி மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நியாயமாகவும், நேர்மையாகவும் நடைபெறுவதை உறுதிச் செய்யும் வகையில், நீண்ட காலமாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றிய காவல்துறை அதிகாரிகள், அரசு அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டது.

அந்த வகையில், கடந்த ஏப்ரல் 8-ம் தேதி தமிழக தலைமை செயலாளராக இருந்த முருகானந்தத்தை மாற்றி, அந்த பதவியில் சாய்குமாரை நியமித்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது. தேர்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்ட சாய்குமார், தற்போது வரை தலைமைச் செயலராக நீடித்து வருகிறார். அவருக்கு வரும் ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி வரை பணிக்காலம் இருக்கிறது.

இதனிடையே, தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமாருக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கக் கோரி மத்திய அரசுக்கு கடந்த ஜூன் 18 ஆம் தேதி தமிழக அரசு கடிதம் எழுதியிருந்தது.

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இதனை பரிசீலித்த மத்திய அரசு, சாய் குமார் ஐஏஎஸ்-க்கு மேலும் 6 மாதக்காலம் பணி நீட்டிப்பு வழங்க ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

இதுதொடர்பாக, மத்திய பணியாளர், பொதுமக்கள் குறைதீர் மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை சார்பில் அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த உத்தரவில், "தமிழக அரசின் பரிந்துரையை ஏற்று, அகில இந்திய சேவைகள் தொடர்பான விதிகளின் அடிப்படையில், சாய் குமாரின் பணிக்காலத்தை, 2027 பிப்ரவரி 28 வரை நீட்டிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி ஓய்வு பெற இருந்த தமிழக தலைமைச் செயலாளர் டாக்டர் எம். சாய் குமார், மேலும் 6 மாதங்கள் அதே பொறுப்பில் தொடர்வது உறுதியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் மூத்த ஐஏஸ் அதிகாரிகளில் ஒருவர் சாய்குமார். மதுரை, தர்மபுரி, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஆட்சியராக பணியாற்றியுள்ள அவர், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம், தொழில் முதலீட்டுக் கழகம், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையம், பொதுப்பணித்துறை ஆகிய துறைகளில் உயர் பதவிகளை வகித்துள்ளார். முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமியின் முதன்மைச் செயலாளராகவும் சாய்குமார் பணியாற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார்
பணி நீட்டிப்பு
மத்திய அரசு
TAMILNADU GOVERNMENT
TAMILNADU CHIEF SECRETARY SAIKUMAR

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