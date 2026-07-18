திருச்சுழியில் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தை தொடங்கி வைத்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சம்பா மிளகாய் வத்தல் மற்றும் அதன் மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்களின் முதல் தொகுப்பு அடங்கிய வாகனத்தை நிர்மலா சீதாராமன் வழியனுப்பி வைத்தார்.
Published : July 18, 2026 at 8:58 PM IST
விருதுநகர்: திருச்சுழியில் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனமான 'குளோபல் சில்லி அக்ரோ'-வை மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்சுழியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனமான 'குளோபல் சில்லி அக்ரோ' (Global Chilli Agro Pvt Ltd)-வை மத்திய நிதி மற்றும் பெருநிறுவன விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று (ஜூலை 18) தொடங்கி வைத்தார்.
பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ள சம்பா மிளகாய் வத்தல் உற்பத்தி மற்றும் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் இந்த உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் மத்திய சிறு தொழில்கள் மேம்பாட்டு வங்கி (SIDBI)-யின் நிதியுதவியுடன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிறுவனம் இந்த பகுதி விவசாயிகளுக்கு கடனுதவி வழங்குவதோடு நின்றுவிடாமல், அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருகிறது. இது பாராட்டத்தக்கது. இது நாட்டிற்கே ஒரு முன்னுதாரம். மேலும், இந்த பகுதியில் விளைவிக்கப்படும் மிளகாயில் பூச்சிக்கொல்லியின் பயன்பாடு மிகவும் குறைவு. ஆகையால், இது ஏற்றுமதிக்கு மிகவும் உகந்தது.
மாணவிகளுடன் Basketball விளையாடிய நிர்மலா சீதாராமன்#basketball | #students | #nirmalasitharaman | #sports #playing | #financeminister | #viruthunagar | #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/o6rsrYVVi6— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 18, 2026
பிரதமர் மோடியின் தொலைநோக்குத் திட்டமான 'ஒரு மாவட்டம் - ஒரு தயாரிப்பு' திட்டத்தின்கீழ் விருதுநகர் மாவட்டத்தில், மிளகாய் விவசாயத்துக்கும், மதிப்புக் கூட்டலுக்கும் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அரசு செய்து வருகிறது. அதுதவிர, சந்தைப்படுதலுக்கு தேவையான உதவிகளையும் அரசு செய்கிறது. முக்கியமாக, விவசாயிகளுக்கு கடனுதவி வழங்குவதுடன், ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் உள்ளிட்ட பிற உதவிகளையும் சிட்பி (SIDBI) வழங்குவது பாராட்டிற்குரியது" என கூறினார்.
தொடர்ந்து, உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சம்பா மிளகாய் வத்தல் மற்றும் அதன் மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட பொருட்களின் முதல் தொகுப்பு அடங்கிய வாகனத்தை வழியனுப்பி வைத்தார். இலங்கை, ஆந்திரா மற்றும் ஹரியானா உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கே சென்ற வாகனங்களையே அமைச்சர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
முன்னதாக, விருதுநகர் மாவட்டம் திருச்சிழியில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் எஸ்பிஐ வங்கியின் நிதியுதவியுடன் ரூ. 4 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள கூடைப்பந்து, வாலிபால், டென்னிஸ், டேபிள் டென்னிஸ், செஸ் மற்றும் கேரம் ஆகிய விளையாட்டுகளுக்கான மைதானங்கள் அடங்கிய உள் விளையாட்டு அரங்கினை மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திறந்து வைத்தார். பின்னர் கல்லூரி மாணவிகளுடன் இணைந்து கூடைப்பந்து விளையாடினார்.
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இதைத்தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மத்திய அரசு விளையாட்டுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. அனைத்து மாணவர்களும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி சாதனை படைக்க வேண்டும். ரமண மகரிஷி பிறந்த ஊரான இது விளையாட்டுத் துறையிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும். காமன்வெல்த் போட்டியை மீண்டும் நடத்த பிரதமர் மோடி முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார். 2036-இல் நடக்க உள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு இந்தியா இப்போதே விண்ணப்பித்துள்ளது" என தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்கம் தென்னரசு, மாவட்ட ஆட்சியர் சுகபுத்ரா, தொழில்முனைவோர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் என பலர் கலந்துகொண்டனர்.