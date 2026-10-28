மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு: அமைச்சரவை ஒப்புதல்
இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு மூலம் 48.54 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், 68.71 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பலனடைவார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 5:13 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 3 சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரையின்படி அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலை நிவாரணமும் வழங்கப்படுகின்றன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழக்கமாக ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அகவிலைப்படி உயர்வு அமலுக்கு வரும்.
எத்தனை சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு கொடுத்துள்ளோம் என்பதை மார்ச் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் மத்திய அரசு அறிவிக்கும்.
இதனிடையே, இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவிக்கப்படாமல் இருந்தது.
இந்த அறிவிப்புக்காக 48 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்களும், 65 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருந்தனர்.
கடந்த அக்டோபர் 14 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டங்களிலும் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. இந்நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இதில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 3 சதவீதம் உயர்த்த ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
இதன் மூலம் 48.54 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், 68.71 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பலனடைவார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மத்திய அரசுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,016.10 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு
தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான அகவிலைப்படி, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் அண்மையில் 2 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உயர்வு 2026 ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் மாநில அரசுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 1,230 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்படும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 20 சதவீதம் தீபாவளி போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 497 தொழிலாளர்களுக்கு 367 கோடியே 20 லட்சம் ரூபாய் போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை அளிக்கப்படும்.