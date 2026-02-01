ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டை முற்றிலும் மறந்த பட்ஜெட் : கனிமொழி எம்.பி. காட்டம்

நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரைபடி மாநிலங்களுக்கு 50 சதவீதம் நிதியை மத்திய அரசு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என்று கனிமொழி எம்பி கூறினார்.

கனிமொழி எம்பி பேட்டி
கனிமொழி எம்பி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 1, 2026 at 4:55 PM IST

சென்னை: ஒன்றிய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய பங்கீடு வழங்கப்படவில்லை என்று விமர்சித்துள்ள தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை முற்றிலும் புறக்கணித்த பட்ஜெட் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

வழக்கமான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார். மொத்தம் 1 மணி நேரம் 25 நிமிடங்கள் 45 வினாடிகள் இடம்பெற்ற அவரது பட்ஜெட் உரையில், தமிழ்நாட்டுக்கான அறிவிப்புகள் சிலவும் இடம்பெற்றிருந்தன.

இந்த நிலையில், திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், எம்.பி.யுமான கனிமொழி, தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்ட திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மத்திய பட்ஜெட்டை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர்.

தமிழகத்தை மறந்த பட்ஜெட்: தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு விரைவில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பொது பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாடு முற்றிலும் மறக்கப்பட்டுள்ளது என்று திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், எம்.பி.யுமான கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "சட்டமன்ற தேர்தலை கூட கருத்தில் கொள்ளாத, தமிழ்நாட்டை முற்றிலும் மறந்த பட்ஜெட்டாக இன்றைய மத்திய பட்ஜெட் அமைந்துள்ளது" என்று கனிமொழி கூறியுள்ளார்.

முன்னதாக, கனிமொழி டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், " இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி பேசவேண்டுமென்றால் ஏமாற்றம், ஏமாற்றம் என்பதை தவிர வேறொன்றும் இல்லை. ஒன்றிய அரசின் பட்ஜெட்டில் திருக்குறளும் இல்லை, தமிழக அரசுக்கான எந்த திட்டங்களும் இல்லை. எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல், விவசாயத்தை பற்றி அதிகம் பேசாத பட்ஜெட்டாக இருக்கிறது. நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரைபடி, மாநிலங்களுக்கு 50 சதவீதம் நிதி பகிரப்பட வேண்டும். இதனை தான் தமிழக முதவமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். ஆனால், மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வு 41 சதவீதமாக தொடரும் என்று பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களுக்கு எதிரான மற்றும் மிகப்பெரிய அநீதியான அறிவிப்பு" என்று கூறினார்.

தமிழகத்தை புறக்கணித்த பட்ஜெட்: இதனிடையே, ஒன்றிய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய பங்கீடு வழங்கப்படவில்லை என்று தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு விமர்சித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் தமது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அதில், 2026 ஒன்றிய பட்ஜெட் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. மாநிலத்தின் அடிப்படை வளர்ச்சிக்கான தேவைகள், வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, சுகாதாரம், தொழில்துறை முதலீடு போன்ற முக்கிய துறைகளுக்கு எந்தத் தெளிவான அறிவிப்புகளும் இடம்பெறவில்லை. பல ஆண்டுகளாக தமிழ் மக்கள் முன்வைக்கும் நியாயமான கோரிக்கைகள் மீண்டும் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்திய நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றும் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய பங்கீடு வழங்கப்படவில்லை. இது தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை முற்றிலும் புறக்கணித்த பட்ஜெட்டாகவே உள்ளது. மாற்றத்தை நோக்கியிருந்த மக்களுக்கு கிடைத்திருப்பது ஏமாற்றம் மட்டுமே மிஞ்சியுள்ளது' என தங்கம் தென்னரசு கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

மெட்ரோ ரயில் திட்டம் குறித்த அறிவிப்பு இல்லை: ஒன்றிய வரவு செலவுத் திட்ட அறிக்கை (பட்ஜெட்) மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வதாக இல்லை; ஏமாற்றத்தையே தருகிறது என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'புவிசார் பதற்றங்கள், வர்த்தக நெருக்கடிகள், அமெரிக்க வரி கொள்கைகள் போன்றவை இந்திய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் அபாயம் நிறைந்த காலகட்டத்தில் ஒன்றிய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை அவற்றை எதிர்கொள்கின்ற வகையில் இல்லாதது ஏமாற்றம் தருகிறது.அமெரிக்காவின் வரி பயங்கரவாதத்தால் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் கடும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது.

இந்தியாவை 2047இல் வளர்ச்சியடைந்த நாடாக மாற்றுவதற்கான செயல் திட்டங்கள் நிதிநிலை அறிக்கையில் இடம்பெற்று இருப்பதாக நிதியமைச்சர் கூறுகிறார்.இதுவரை பொருளாதார வளர்ச்சியின் பயன் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சென்றடையவில்லை என்பதுதான் உண்மை நிலவரம் ஆகும்.

சென்னை - பெங்களூரு, சென்னை- ஹைதராபாத் புதிய அதிவேக ரயில் வழித்தடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சி தான். ஆனால் தமிழ்நாட்டின் நிலுவையில் உள்ள ரயில்வே திட்டங்களுக்கு போதிய நிதி ஒதுக்கீடு இல்லாதது வருந்தத்தக்கது. கோவை, மதுரை, திருச்சி உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் பற்றிய அறிவிப்பும் இல்லை.வேலூர், ஆம்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தோல் தொழிற்சாலைகள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வும் இல்லை.' என்று வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

வெங்காய பட்ஜெட்: மத்திய பொது பட்ஜெட் வெங்காய நிதிநிலை அறிக்கை என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விமர்சித்துள்ளது. இதுகுறித்து அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'சமூக செல்வத்தை உற்பத்தி செய்யும் அடித்தட்டு உழைக்கும் மக்களின் நலன்களை புறக்கணித்து, வழக்கம் போல் உயர் தட்டு நிதி மூலதன சக்திகளுக்கும், கார்ப்பரேட் குழும நிறுவனங்களுக்கும் சாதகமான நிதிநிலை அறிக்கை. உழைக்கும் மக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பெருத்த ஏமாற்றம் அளிக்கும் நிதிநிலை அறிக்கை.

காஞ்சிப் பட்டு உடுத்தி வந்த நிதியமைச்சர் முன் வைத்த 2026-27 நிதிநிலை அறிக்கை உரித்து பார்த்தால் ஒன்றும் கிடைக்காது என்பதை உணர்த்தும் வெங்காய நிதி நிலை அறிக்கையாகும் என்பதை இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு தெரிவித்துக் கொள்கிறது.' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல் ஹாசன் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் மத்திய பொது பட்ஜெட் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

THANGAM THENNARASU
KANIMOZHI
பட்ஜெட் தலைவர்கள் கருத்து
மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாடு
BUDGET REACTIONS

