ஆதிச்சநல்லூர் கலாச்சார மையம் எப்போது அமைக்கப்படும்? - மத்திய தொல்லியல் துறை இயக்குநர் தகவல்
ஆதிச்சநல்லூர் அருங்காட்சியகம் அமைக்கும் இடத்திற்கு, இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரும்பு கம்பி வேலிகள் அமைக்கும் பணிகளுக்கான பூமி பூஜை இன்று நடைபெற்றது.
Published : February 16, 2026 at 8:56 PM IST
தூத்துக்குடி: ஆதிச்சநல்லூரில் கலாச்சார மையம் மற்றும் அருங்காட்சியகம் அமைக்கும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என மத்திய தொல்லியல் துறை திருச்சி மண்டல இயக்குநர் அறவாழி தெரிவித்தார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள ஆதிச்சநல்லூர் தாமிரபரணி நதிக்கரை நாகரீகம் ‘உலக நாகரீகத்தின் தொட்டில்’ என்று கருதப்படுகிறது. கீழடியைத் தொடர்ந்து தமிழர்களின் பெருமையை உலகிற்கு கொண்டு சேர்க்கும் வகையில், ஆதிச்சநல்லூரில் பல அகழாய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, கடந்த 1876 ஆம் ஆண்டு டாக்டர் ஜாகோர் என்பவர் இங்கு அகழாய்வு செய்து, அதில் கிடைத்த பொருட்களை ஜெர்மன் நாட்டுக்கு கொண்டு சென்றுள்ளார்.
இப்படி, தமிழரின் நாகரீகத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில் ஆதிச்சநல்லூர், கொற்கை உள்ளிட்ட இடங்களில் அகழாய்வு செய்யப்பட்ட பொருட்களை காட்சிப்படுத்தும் விதமாக பொருநை அருங்காட்சியகம் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 2021ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார்.
அதையடுத்து, ஆதிச்சநல்லூரில் உலகத்தரம் வாய்ந்த அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் என்று 2021 மத்திய பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார். ஆனால், அப்பணிகள் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டது. இதற்கிடையில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி ஆதிச்சநல்லூருக்கு வருகை தந்த மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், இந்தியாவின் முதல் சைட் மியூசியத்தை திறந்து வைத்து, உலகத்தரம் வாய்ந்த அருங்காட்சியகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டி சென்றார். அந்த பணிகளும் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஆதிச்சநல்லூரில் அருங்காட்சியகம் அமைக்கும் இடத்தை சுற்றி இரும்பு வேலிகள் அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை இன்று (பிப்.16) நடைபெற்றது. மத்திய தொல்லியல் துறை திருச்சி மண்டல இயக்குநர் அறவாழி தலைமையில் நடந்த இந்நிகழ்ச்சியில், தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
முதல்கட்டமாக ரூ.80 லட்சம் மதிப்பில் தொடங்க உள்ளதாகவும், தொடர்ந்து ஆதிச்சநல்லூரில் அகழாய்வு பணிகள் நடந்து வரும் சி-சைட் இடத்தில் அகழாய்வு பணிகள் நடந்த இடத்தை பாதுகாக்க ரூ.90 லட்சம் மதிப்பில் மேற்கூரைகள் அமைக்கப்படவுள்ளதாகவும் மத்திய தொல்லியல் துறை திருச்சி மண்டல இயக்குநர் அறவாழி தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “கடந்த மாதம் அறிவிக்கப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட்டில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆதிச்சநல்லூர் தொல்லியல் தளம் உலகத்தரம் வாய்ந்த சுற்றுலாத் தலமாக மேம்படுத்தப்படும், கலாச்சார செழுமையை விளக்கும் வகையில் கலாச்சார மையம் உருவாக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், கலாச்சார மையம் அமைக்கும் பணிகளும், உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆதிச்சநல்லூர் அருங்காட்சியகம் அமைக்கும் பணிகளும் விரைவில் தொடங்கும்” என்றார்.
தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்த ‘பொருநை அருங்காட்சியகம்’ திறக்கப்பட்ட பின்னரும் கூட, மத்திய அரசு அறிவித்த அருங்காட்சியகம் அமைக்கும் பணிகளில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை எனக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் போடப்பட்ட அருங்காட்சியகத்தின் முதல்கட்ட வேலைகள் தொடங்கியுள்ளதால், சமூக ஆர்வலர் மற்றும் தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.