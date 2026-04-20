காரைக்குடியில் தேர்தல் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்த ரூ.13.40 லட்சத்தை பறித்து சென்ற மர்ம நபர்கள்

பணப் பறிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக, பழனியப்பன் என்பவரை போலீசார் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்று, பணத்தை பறித்துச் சென்ற மர்ம நபர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 20, 2026 at 11:00 PM IST

காரைக்குடி: காரைக்குடியில் காங்கிரஸ் எம்.பி. அலுவலகத்தில் இருந்து தேர்தல் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்த பணத்தை மர்ம நபர்கள் பறித்துச் சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம், காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் ஆகியோரின் அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது. அந்த அலுவலகத்தில் பணம் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, தேர்தல் கண்காணிப்பு குழு அதிகாரி தர்மலிங்கம் தலைமையிலான குழுவினர் அந்த அலுவலகத்திற்கு சென்று திடீர் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, அங்கிருந்து 13 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப் பணம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டு, அந்தப் பணத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது, அங்கு நின்று கொண்டிருந்த 2 பேர், திடீரென அதிகாரிகளின் கவனத்தைத் திசைதிருப்பி விட்டு, அவர்களின் கையில் இருந்த பணத்தைப் பறித்துக் கொண்டு வெளியே ஓடினார்கள். பின்னர் அவர்கள் இருவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டனர்.

இதையடுத்து, தேர்தல் கண்காணிப்புக் குழு அதிகாரிகள் அவர்களை பிடிப்பதற்காக காரை எடுக்க முற்பட்டனர். அப்போது அலுவலகத்தில் இருந்த ஒருவர் வேகமாக ஓடி வந்து அதிகாரிகளின் கையில் இருந்த கார் சாவியை பறித்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அதிகாரிகளால் பணத்தை பறித்துச் சென்றவர்களை பின்தொடர்ந்து பிடிக்க முடியவில்லை. இது தொடர்பாக அலுவலகத்தில் சிறிது நேரம் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் (ASP) ஆசிஸ் புனியா மற்றும் வட்டாட்சியர் ராஜா ஆகியோர் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், பழனியப்பன் என்பவரை அவர்கள் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்று, பணத்தை பறித்துச் சென்ற மர்ம நபர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தேர்தலுக்கு இன்னும் 2 நாட்களே உள்ள சூழலில் நடந்துள்ள இந்த சம்பவம், காரைக்குடி பகுதியில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருவதுடன், சம்பந்தப்பட்டவர்களை விரைவில் கைது செய்வோம் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.

