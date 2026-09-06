தேவாலயத்தின் உண்டியலை அலேக்காக தூக்கிச் சென்ற மர்ம கும்பல்
பேராலயத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில் குற்றவாளிகளை அடையாளம் காணும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Published : September 6, 2026 at 10:30 PM IST
திருநெல்வேலி: 200 ஆண்டுகள் பழைமையான பாளையங்கோட்டை சிஎஸ்ஐ பேராலயத்தில் உண்டியலை மர்ம நபர்கள் தூக்கி சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை முருகன் குறிச்சி பகுதியில் சுமார் 200 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த சிஎஸ்ஐ கதீட்ரல் பேராலயம் ஒன்று உள்ளது. எப்போதும் ஆட்கள் நடமாட்டமும், போக்குவரத்து நெரிசலும் நிறைந்த திருவனந்தபுரம் சாலையின் அருகே அமைந்துள்ள இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தேவாலயத்தில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் பக்தர்களிடம் காணிக்கை பெற பெரிய உண்டியல் நிறுவப்பட்டது.
இந்த நிலையில், நேற்று நள்ளிரவில் பேராலயத்திற்குள் நுழைந்த மர்ம நபர்கள் சிலர், அங்கிருந்த ஜன்னல் கண்ணாடிகளை உடைத்து உள்ளே சென்று, புதிதாக நிறுவப்பட்டிருந்த உண்டியலையே அலேக்காக திருடிச் சென்றுள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த பாளையங்கோட்டை போலீசார், உண்டியல் களவு தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திருடப்பட்ட உண்டியல் வைக்கப்பட்டு இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே ஆவதால், பக்தர்கள் பலரும் பெரும் தொகையை அதில் காணிக்கையாக செலுத்தியிருப்பதாக தேவாலய நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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பேராலயத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில் குற்றவாளிகளை அடையாளம் காணும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.