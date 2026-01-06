‘உங்கள் கனவை சொல்லுங்கள்’ - தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டம் அறிவிப்பு

ETV Bharat / state

ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு என்ன வேண்டும், தங்கள் ஊருக்கு என்ன வேண்டும், தங்கள் மாவட்டம் எப்படி இருக்க வேண்டும் போன்ற கனவுகளை கேட்பதற்காக ‘உங்கள் கனவை சொல்லுங்கள்’ திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில், ‘உங்கள் கனவை சொல்லுங்கள்’ திட்டம் தொடர்பான புகைப்படத்தை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி காட்டினார்.
சென்னை: எந்த அரசாங்கமும் செய்யாத வரலாற்றுச் சிறப்பான திட்டமாக ‘உங்கள் கனவை சொல்லுங்கள்’ என்ற திட்டம் செயல்படுத்தப்பட இருப்பதாக பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி கூறினார்.

இன்று தலைமைச் செயலகத்தில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் ‘உங்கள் கனவை சொல்லுங்கள்’ திட்டம் தொடர்பான தகவல்களை வெளியிட்டார்.

‘உங்கள் கனவை சொல்லுங்கள்’ திட்டம்

ஜனவரி 9 அன்று, திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் இந்த திட்டம் முதலமைச்சரால் தொடங்கி வைக்கப்படும் என்று தெரிவித்த அவர், இது ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் கனவுகளையும் கேட்கும் முயற்சி என்று குறிப்பிட்டார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு என்ன வேண்டும்? தங்கள் ஊருக்கு என்ன வேண்டும்? தங்கள் மாவட்டம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? என்பதற்கான கனவுகள் இருக்கும். வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லும் போது சாலைகள், ஒழுங்கு, சுத்தம் குறித்து நாம் பாராட்டுகிறோம். அதே போல், என் ஊரும் இப்படியாக இருக்க வேண்டும்? என்ற கனவுகள் அனைவருக்கும் இருக்கும். அந்த கனவுகளை அறிந்து கொள்வதற்காகவே இந்த திட்டம்” என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் கனவுகளையும் அறிந்து கொள்ள அரசு விரும்புவதாக தெரிவித்த அவர், இதற்காக 50,000 தன்னார்வலர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதாகவும் கூறினார்.

தமிழ்நாடு அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
இந்த தன்னார்வலர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று, குடும்ப விவரங்களை பதிவு செய்து, எந்தெந்த அரசு திட்டங்களின் பயனை அவர்கள் பெறுகிறார்கள் என்பதையும், மேலும் அவர்களின் மூன்று முக்கிய கனவுகளையும் பதிவு செய்வார்கள். இதன் பின்னர் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் தனித்துவமான குறியீடு (Unique ID) வழங்கப்படும்.

அனைவருக்கும் வாய்ப்பு

அதே போல், 15 முதல் 29 வயதிற்குட்பட்ட இளைய சமுதாயத்தினரின் கனவுகளையும் தனியாக இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வெளிநாடுகளில் வாழும் அயலகத் தமிழர்களின் கனவுகளும் ஜனவரி 12 முதல் பதிவு செய்யப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

அயலகர் தின நிகழ்வில், அவர்களது கருத்துகள் முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சரிடம் நேரடியாக முன்வைக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்ட அன்பில் மகேஸ், 2030-க்குள் தமிழ்நாட்டை 1 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதார மாநிலமாக மாற்றுவது முதலமைச்சரின் இலக்கு. அந்த இலக்கை அடைய மக்களின் கனவுகளே அடித்தளமாக இருக்கும் என்று கூறினார்.

பிப்ரவரி மாதம் வரை 30 நாட்கள் இந்தப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற, மக்களிடமே கேட்டு திட்டங்களை உருவாக்கும் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்பான முயற்சியாக இந்த திட்டம் அமையும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

தூய்மைப் பணியாளர்கள் கோரிக்கை

இதற்கிடையே அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அறிவிப்பு போன்ற அரசின் திட்டங்களை குறித்து சிலிர்ப்புடன் விளக்கிய அமைச்சரிடம், தூய்மைப் பணியாளர்கள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லையே? என்று செய்தியாளர்கள் தரப்பில் இருந்து கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது.

அதற்கு பதிலளித்து பேசிய அவர், “நிதி நெருக்கடியில் இருந்தாலும் முதலமைச்சர் சொன்னதை செய்ய வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் இருக்கிறார்” என்றார்.

மேலும், “இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியர்கள் உடன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு செல்லுங்கள். போராட்டங்களால் மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட கூடாது. பள்ளி முடிந்த பிறகு அங்கேயே ஒரு அரை மணி நேரம் போராடுங்கள். உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம்” என்று உறுதியளித்தார்.

ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு ஒப்புதல்

இதனிடையே, இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட ஓய்வூதிய திட்டத்திற்க்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

