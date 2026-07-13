நாகர்கோவில் சிறையில் இருந்த விசாரணை கைதி திடீர் மரணம் - உறவினர்கள் சாலை மறியல் போராட்டம்
தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்பனை செய்த வழக்கில் விசாரணை கைதியாக நாகர்கோவில் கிளைச் சிறையில் சபரிவர்மன் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.
Published : July 13, 2026 at 12:59 PM IST
கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவில் சிறையில் குட்கா வழக்கில் விசாரணை கைதியாக இருந்தவர் திடீரென உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவரின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தென் தாமரைக்குளம் அருகே தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை விற்பனை செய்ததாகக் கூறி, கடந்த ஜூலை 9 ஆம் தேதி 35 வயதான சபரிவர்மன் என்பவரை தென் தாமரைக்குளம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவரிடம் இருந்து சுமார் 200 கிராம் குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, சபரிவர்மனை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, நாகர்கோவில் மாவட்ட கிளைச் சிறையில், சபரிவர்மனை போலீசார் விசாரணை கைதியாக அடைத்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று (ஜூலை 13) காலை திடீரென விசாரணை கைதியான சபரிவர்மனுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அவரை உடனடியாக போலீசார் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக ஆசாரிப்பள்ளத்தில் உள்ள கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
மருத்துவமனையில் அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் உயிரிழந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர். முதற்கட்ட தகவலின்படி மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், உயிரிழப்புக்கான துல்லியமான காரணம் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை வெளியான பிறகே உறுதி செய்யப்படும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்ததாக போலீசார் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, நேசமணி நகர் போலீசார் மற்றும் சிறைத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சிறையில் விசாரணை கைதியாக இருந்தவர் திடீரென உயிரிழந்த சம்பவம் பரப்பரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவரின் மரணத்தின் சந்தேகம் இருப்பதாக அவரது உறவினர்கள் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிணவறை (Mortuary) முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து, மருத்துவமனையின் முன்பு குவிந்த உறவினர்கள், இளம் வயதில் மாரடைப்பினால் உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் தகவலை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும், இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் ஆசாரிபள்ளம் மற்றும் நேசமணி போலீசார் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.